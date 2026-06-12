Meloni a Conte: "Fake news nel video, avete montato le mie espressioni ma io non c'ero"

(Adnkronos) - Un video social, uno split screen e una polemica immediata tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un filmato – con la didascalia “fatevi sotto, non temiamo nulla” - del suo intervento alla Camera in risposta alle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo. Nel montaggio, accanto a Conte che attacca il governo, compaiono le immagini della premier, con espressioni serie e contrite, come se stesse assistendo in Aula a quelle parole.

Il problema, secondo la stessa Meloni, è che in quel momento lei non era più a Montecitorio. Aveva già lasciato la Camera dopo la replica alla discussione generale ed era al Quirinale per la consueta colazione di lavoro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i ministri, prima del passaggio pomeridiano al Senato.

A sollevare il caso è stata direttamente la premier su X, rispondendo proprio al video di Conte: "Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento? Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news".

Il caso del video arriva peraltro dopo un’altra polemica, quella sulle “ginocchiere”, esplosa in Aula dopo le parole del deputato M5s Francesco Silvestri contro la premier. Meloni aveva già replicato duramente, rivendicando di essere arrivata a Palazzo Chigi “senza favoritismi e senza scorciatoie” e accusando i Cinque stelle di usare insulti e volgarità nel confronto politico.