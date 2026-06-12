 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 12 giugno 2026, 10:48

Meloni: "Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi, protagonista assoluto della vita politica italiana"

Meloni: &quot;Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi, protagonista assoluto della vita politica italiana&quot;

(Adnkronos) - "Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, inazione possano cambiare il corso delle cose. Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo". Così, su X, la premier Giorgia Meloni nell'anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.  

"Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!", le parole sui social del segretario di Forza Italia Antonio Tajani in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Berlusconi. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium