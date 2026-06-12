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| 12 giugno 2026, 08:13

Milano, in due su monopattino contro auto: morto 19enne

Milano, in due su monopattino contro auto: morto 19enne

(Adnkronos) - Drammatico incidente stradale nella notte a Milano. La vittima è un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno a mezzanotte il mezzo a due ruote si è scontrato in via dell'Innovazione con un'auto guidata da una 21enne. Per il giovane, immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, non c'è stato nulla da fare. Feriti, in maniera lieve, il giovane alla guida del monopattino, un 20enne, e la 21enne a bordo dell'auto.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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