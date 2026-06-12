Mondiali, tifosi del Messico fanno 'volare' giornalista Dazn

(Adnkronos) - I tifosi del Messico 'fanno volare' un giornalista di Dazn ai Mondiali 2026. Alessio De Giuseppe, inviato a Città del Messico per seguire la gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica, ha vissuto in prima persona la festa dei tifosi messicani dopo il 2-0 dell'esordio.

Durante la diretta all'esterno dello stadio Azteca infatti, De Giuseppe è stato prima circondato dai tifosi, che hanno iniziato a saltare e intonare cori. A un certo punto il giornalista è stato sollevato da terra e fatto 'saltare' in aria: "Attenzione, attenzione", ha urlato il giornalista, prima che i tifosi messicani lo rimettessero giù sano e salvo.

Il tutto è stato immortalato in diretta e ha provocato le risate, inevitabili, dello studio di Dazn.