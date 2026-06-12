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| 12 giugno 2026, 15:15

Ventimiglia, trovati corpi senza vita di due ragazzi dispersi in mare

Ventimiglia, trovati corpi senza vita di due ragazzi dispersi in mare

(Adnkronos) -

Si erano tuffati in acqua e non sarebbero più riusciti a rientrare a causa del mare mosso. Sono stati trovati senza vita i corpi di Whalid Sobi, 19 di nazionalità marocchina e di Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 brasiliano.  

I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle Calandre di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino a oggi. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, i vigili del fuoco, supportati dall’elicottero Drago 157, e la finanza, con mezzi aerei e marini.  

In mattinata è stato ritrovato il corpo di Dos Santos e, successivamente, nel primo pomeriggio anche quello di Sobi. Entrambi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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