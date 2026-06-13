Chiusa la raccolta fondi in ricordo di Rasmane Ouedraogo. L’Olimpic Saluzzo: "Affetto autentico e generoso"

"La vicinanza che avete saputo donarci in questi giorni di profondo dolore è stata straordinaria: messaggi, presenze, parole di stima, gesti concreti e silenziosi. Tutto questo ha raggiunto il cuore della famiglia di Rasmane, che desidera ringraziarvi pubblicamente, con sincerità e commozione, per esserle stata così vicina e per aver dimostrato un affetto autentico e generoso — contribuendo a sostenere le spese funerarie con una solidarietà che non dimenticherà e non dimenticheremo".

Inizia così il messaggio di ringraziamento che l’Asd Olimpic Saluzzo 1957 ha voluto rivolgere a quanti hanno aderito alla raccolta fondi che la società sportiva ha organizzato in ricordo del suo tesserato Rasmane Ouedraogo, 15enne promessa del vivaio gialloblù, vittima del malore occorsogli lo scorso 30 maggio, mentre insieme ai compagni si trovava in una struttura turistica di Finale Ligure, in attesa di scendere in campo il giorno successivo in un torneo riservato alla categoria Giovanissimi 2011.

La sottoscrizione si è chiusa consentendo di raccogliere "la somma di 11.053,05 euro, al netto di 74,95 euro di commissioni tecniche di incasso, che verrà interamente messa a disposizione della Famiglia di Rasmane", scrive ancora la società. "Ci uniamo con tutto il cuore ai ringraziamenti che la Famiglia ha già espresso, e siamo profondamente grati di aver potuto essere uno strumento di aiuto concreto in un momento così delicato e così difficile".