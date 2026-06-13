Cordoglio a Peveragno per la scomparsa della 68enne Graziella Guerra

Si terranno nel pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno, a Peveragno i funerali di Graziella Guerra.
La donna si è spenta a 68 anni a causa della malattia che la affliggeva da tempo.
Insieme al marito Piergiacomo Campana, ha contributo al successo dell’azienda di famiglia, importante realtà del settore idraulico oggi condotta anche dal figlio Francesco.
Con loro lascia la nuora Sara, le nipoti Vittoria e Alice, il fratello Flavio.
I funerali saranno celebrati alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, provenienti dall'abitazione di via Costa Rossa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Messe di settima domenica 21 giugno alle ore 18,30 e di trigesima domenica 12 Luglio alle ore 18,30.
Per volere della famiglia, non fiori ma opere di bene.