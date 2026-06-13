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Attualità | 13 giugno 2026, 11:39

Le idee dei giovani per rigenerare corso Giolitti: gli studenti di Demonte ne ridisegnano lo spazio urbano

Il laboratorio dell'Associazione Nuovo Corso Giolitti raccoglie le proposte dei ragazzi delle scuole medie. Richieste concrete per una strada più pulita, sicura e accogliente: "Cura del verde e più responsabilità civica".

Più alberi, fiori, illuminazione potenziata e piste ciclabili, ma anche tanta voglia di partecipazione diretta. È lo sguardo concreto e per nulla banale emerso martedì 9 giugno 2026 nel corso dell’iniziativa che ha visto l’associazione Nuovo Corso Giolitti incontrare gli studenti delle scuole medie di Demonte. L’appuntamento, promosso dal Comitato della Marcia per la Pace e Creazione di Valore, dall’Associazione Centro Studi per la Pace e dal comune di Demonte, ha proposto un tavolo informativo e un laboratorio per stimolare la cittadinanza attiva dei più giovani.

Lavorando direttamente sulle immagini di corso Giolitti e dei suoi portici a Cuneo, i ragazzi hanno utilizzato degli adesivi per indicare come vorrebbero trasformare la via. Attraverso le schede didattiche del gioco "Se fossi sindaco per un giorno", gli alunni hanno evidenziato i problemi attuali, indicando al primo posto la sporcizia, seguita dalla scarsa sicurezza, dalla carenza di alberi e dalle saracinesche chiuse. Per risolvere queste criticità, i giovani hanno chiesto più cestini per i rifiuti, telecamere, nuove panchine, il potenziamento dei lampioni e aree pedonali capaci di incentivare la mobilità dolce e mantenere vivi i negozi di vicinato.

Dall'analisi dei laboratori emerge che il miglioramento urbano non viene percepito come un semplice abbellimento estetico, ma come una precisa combinazione tra decoro, natura e sicurezza. Alla domanda su chi debba attuare il cambiamento, gli studenti hanno indicato come attore principale il comune, posizionando però subito dopo i ragazzi stessi, le famiglie, i volontari e le associazioni, a dimostrazione di come venga riconosciuto il valore della responsabilità civica e comunitaria.

I sogni dei piccoli cittadini per corso Giolitti si concentrano sulla riduzione del traffico automobilistico, sulla riparazione delle buche e sulla creazione di spazi di incontro per giovani e anziani. Le risposte degli studenti restituiscono un progetto chiaro: immaginare la storica arteria cuneese come una strada più pulita, verde e sicura, dove la cura degli spazi comuni non sia solo un intervento calato dall'alto, ma il frutto di un impegno condiviso tra istituzioni e cittadini.

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