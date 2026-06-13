Nuovi libri per la fascia 0-14 presso la Biblioteca civica di Ceva

Sono arrivati presso la Biblioteca civica di Ceva “Aloysius Bertrand” i nuovi libri destinati alla fascia d’età 0-14 e acquistati con i fondi del Ministero della Cultura.

I volumi, in corso di sistemazione e catalogazione, ampliano la ricca offerta di letture per giovani e giovanissimi e arricchiscono la proposta bibliotecaria.

“L'acquisto realizzato con i fondi del Ministero ci ha permesso di portare nella biblioteca cebana tantissimi libri. La proposta diventa sempre più variegata e abbiamo voluto dare sempre più importanza alla letteratura”, dichiara l’assessora con delega alla Biblioteca Cinzia Boffano. “La fascia di editoria 0-14, inoltre, offre numerosi strumenti per stimolare la fantasia e la voglia di scoprire, attraverso le storie e le avventure racchiuse tra le pagine".

"La nostra Biblioteca si sta arricchendo di molti nuovi volumi, sia per adulti, sia per bambini”, prosegue il sindaco Fabio Mottinelli. “Siamo però particolarmente felici per questi ultimi, iniziare a promuovere la cultura e la lettura fin dalla più tenera età significa gettare le basi per far crescere i lettori di domani".

Altri volumi, sempre acquistati grazie al bando ministeriale, stanno arrivando in biblioteca e presto saranno fruibili per tutta la cittadinanza.