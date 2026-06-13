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Attualità | 13 giugno 2026, 11:14

Savigliano, Silvana Garello è la nuova presidente di Oasi Giovani

Valter Nicoletti nominato vicepresidente. Insediato il direttivo composto anche da Martino Grindatto, Gianpiero Piola, Francesco Boglione, Bruna Bassetti e Pietro Vivalda

La neuropsichiatra infantile Silvana Garello, designata alla presidenza di Oasi Giovani

La neuropsichiatra infantile Silvana Garello, designata alla presidenza di Oasi Giovani

Oasi Giovani Ets ha una nuova presidente: è Silvana Garello, eletta nella serata di venerdì 12 giugno. Contestualmente si è insediato anche il nuovo Consiglio direttivo, composto in totale da 7 membri. Ne fanno parte, oltre a Garello, Martino Grindatto, Gianpiero Piola e Francesco Boglione (subentrato alla dimissionaria Federica Pio) – che erano stati eletti dall'Assemblea dei soci – e Valter Nicoletti, Bruna Bassetti e Pietro Vivalda, nominati invece dal Comune di Savigliano. 

[Valter Nicoletti, nominato alla vicepresidenza]

Eletta a maggioranza dal Consiglio direttivo, con votazione a scrutinio segreto, Silvana Garello guiderà l'ente per i prossimi 5 anni. Valter Nicoletti ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Classe '63, saviglianese, Garello è una neuropsichiatra infantile, con una solida esperienza in ambito educativo e formativo con i minori.

Dopo secoli di filantropia (anche) al femminile, che hanno caratterizzato la lunga storia degli enti poi confluiti in Oasi Giovani, Silvana Garello è la prima donna alla guida dell'ente.

«Questo nuovo gruppo di lavoro – afferma la neopresidente insieme all'intero Consiglio direttivo – intende operare a completo servizio dell'ente, condividendo obiettivi e competenze in un clima di serena collaborazione tra tutti i componenti. Ringraziamo il presidente uscente ed il Consiglio per l'egregio lavoro svolto. Il nuovo direttivo è a disposizione degli associati, dei volontari e degli operatori dell'ente».

Silvana Garello raccoglie il testimone dal presidente Gianfranco Saglione, che ha guidato Oasi Giovani negli ultimi dieci anni. Da Saglione e dal Consiglio direttivo uscente (composto dalla vicepresidente Margherita Testa, Sergio Mondino, Michele Brizio, Romano Bodino, Paolo Cussino e Federica Pio), i «migliori auguri di buon lavoro» ai nuovi vertici dell'ente.

[La sede di Oasi Giovani]


 

Comunicato stampa

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