Savigliano, Silvana Garello è la nuova presidente di Oasi Giovani

Oasi Giovani Ets ha una nuova presidente: è Silvana Garello, eletta nella serata di venerdì 12 giugno. Contestualmente si è insediato anche il nuovo Consiglio direttivo, composto in totale da 7 membri. Ne fanno parte, oltre a Garello, Martino Grindatto, Gianpiero Piola e Francesco Boglione (subentrato alla dimissionaria Federica Pio) – che erano stati eletti dall'Assemblea dei soci – e Valter Nicoletti, Bruna Bassetti e Pietro Vivalda, nominati invece dal Comune di Savigliano.

[Valter Nicoletti, nominato alla vicepresidenza]

Eletta a maggioranza dal Consiglio direttivo, con votazione a scrutinio segreto, Silvana Garello guiderà l'ente per i prossimi 5 anni. Valter Nicoletti ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Classe '63, saviglianese, Garello è una neuropsichiatra infantile, con una solida esperienza in ambito educativo e formativo con i minori.

Dopo secoli di filantropia (anche) al femminile, che hanno caratterizzato la lunga storia degli enti poi confluiti in Oasi Giovani, Silvana Garello è la prima donna alla guida dell'ente.

«Questo nuovo gruppo di lavoro – afferma la neopresidente insieme all'intero Consiglio direttivo – intende operare a completo servizio dell'ente, condividendo obiettivi e competenze in un clima di serena collaborazione tra tutti i componenti. Ringraziamo il presidente uscente ed il Consiglio per l'egregio lavoro svolto. Il nuovo direttivo è a disposizione degli associati, dei volontari e degli operatori dell'ente».

Silvana Garello raccoglie il testimone dal presidente Gianfranco Saglione, che ha guidato Oasi Giovani negli ultimi dieci anni. Da Saglione e dal Consiglio direttivo uscente (composto dalla vicepresidente Margherita Testa, Sergio Mondino, Michele Brizio, Romano Bodino, Paolo Cussino e Federica Pio), i «migliori auguri di buon lavoro» ai nuovi vertici dell'ente.

[La sede di Oasi Giovani]



