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Attualità | 13 giugno 2026, 09:56

Verzuolo, grossa falla sulla condotta principale dell’acquedotto

Il fatto è accaduto questa mattina in pieno centro. Il Comune: “Stiamo già intervenendo ma saranno inevitabili disagi alla cittadinanza con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile”

Verzuolo, grossa falla sulla condotta principale dell’acquedotto

Questa mattina a Verzuolo, in pieno centro, si è verificata una grossa falla sulla condotta principale dell’acquedotto con perdita di acqua, proprio di fronte al municipio, che ha allagato la strada.

“I tecnici preposti – spiega una nota dell’amministrazione comunale - sono già sul posto e stanno intervenendo a chiudere le valvole e valutare l’entità del ripristino. Questo – aggiungono dal Comune - causerà inevitabili disagi alla cittadinanza con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Non appena si saprà la tempistica del ripristino sarà nostra cura darvi aggiornamenti”.

Redazione

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