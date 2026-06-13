Verzuolo, grossa falla sulla condotta principale dell’acquedotto

Questa mattina a Verzuolo, in pieno centro, si è verificata una grossa falla sulla condotta principale dell’acquedotto con perdita di acqua, proprio di fronte al municipio, che ha allagato la strada.

“I tecnici preposti – spiega una nota dell’amministrazione comunale - sono già sul posto e stanno intervenendo a chiudere le valvole e valutare l’entità del ripristino. Questo – aggiungono dal Comune - causerà inevitabili disagi alla cittadinanza con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Non appena si saprà la tempistica del ripristino sarà nostra cura darvi aggiornamenti”.