Gli rubarono il motorino 42 anni fa: il ricordo d'adolescenza ritorna al proprietario, ora 58enne

È una storia a lieto fine quella che si è conclusa a Volpiano i giorni scorsi e che ha regalato il sorriso a un 58enne residente a Saluzzo.

L’uomo, 42 anni fa, aveva subìto il furto del proprio ciclomotore a Vado Ligure (Savona), dimora d’infanzia dell’epoca, denunciando l’episodio alle forze dell’ordine.

I giorni scorsi, per le strade della cittadina, una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione si è imbattuta in un uomo, 64enne, alla guida del ciclomotore privo di targa.

Gli accertamenti eseguiti sul telaio hanno però fatto emergere che il mezzo risultava oggetto di furto dal lontano 1984, facendo scattare - alla Procura di Ivrea - la denuncia a piede libero del 64enne per “ricettazione” e le successive ricerche dell’allora proprietario. Dopo un momento di incredulità, i Carabinieri hanno organizzato la restituzione del ciclomotore al 58 enne: il suo primo mezzo a due ruote e ricordo dei suoi 16 anni.