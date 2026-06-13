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Cronaca | 13 giugno 2026, 13:36

Investito da un’auto a Sant’Albano Stura: ciclista elitrasportato al Santa Croce in gravi condizioni

Uomo di 59 anni travolto da una vettura sulla Provinciale 3. Rilievi ancora in corso

Il pronto soccorso dell'ospedale &quot;Santa Croce&quot; di Cuneo

Il pronto soccorso dell'ospedale "Santa Croce" di Cuneo

È stato trasportato al "Santa Croce di Cuneo" il ciclista che nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 giugno, è stato investito da un’auto a Sant’Albano Stura.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 11 lungo la Strada Provinciale 3 all’altezza del bivio per Morozzo, presso la sede di Carrero Trasporti.

Il ciclista – un uomo di 59 anni – è stato soccorso dai sanitari del servizio di emergenza 118, che dopo aver fatto arrivare l’elisoccorso ne hanno disposto il trasferimento presso il Dea dell’ospedale cuneese con un codice di gravità rosso.

Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia.

Ancora in corso i rilievi utili a stabilire la dinamica del sinistro.

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