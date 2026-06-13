Lo spettacolo della nuvola lenticolare nei cieli piemontesi

Una nuvola che sembra un Ufo. Per fortuna c’è chi è riuscito a fotografare lo spettacolare fenomeno atmosferico registrato venerdì 12 giugno nei cieli piemontesi.
Queste nubi vengono chiamate nubi lenticolari, il loro aspetto è simile agli Ufo; di norma, possiedono forme simili a piatti, dischi o lenti e si trovano principalmente ad alta quota, cioè in corrispondenza di monti o catene montuose. Si formano dall’incontro di un forte vento con il terreno corrugato, come quello dei rilievi alpini.
Scorrendo su questi terreni, la corrente assume un andamento ondulatorio. Le nubi lenticolari si creano in corrispondenza di questo andamento corrugato, una volta entrate in contatto con l’aria ad alta velocità.
Inoltre, il fenomeno atmosferico in questione è ricco di nubi particolarmente tondeggianti e scure, che prendono il nome tecnico di stratocumuli lenticolari. Quindi, nessuna paura, non si tratta di un invasione di Ufo, ma più semplicemente di meravigliosi esempi di nubi lenticolari.