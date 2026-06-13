Prendiamoci cura di noi: il 13 giugno è la Giornata mondiale del benessere

Prendersi cura di sé non è solo un vezzo e un di più, ma un pilastro essenziale per vivere meglio e più a lungo. Ce lo ricorda la Giornata mondiale del benessere, una ricorrenza dedicata alla salute e alla vita consapevole.

In tutto il mondo vengono organizzate attività come yoga, meditazione, passeggiate e workshop per migliorare il tenore di corpo e mente. Non solo semplici trattamenti di bellezza, ma strumenti che aiutano a gestire al meglio periodi di forte stress. Perché la bellezza è il modo in cui guardiamo noi stessi, con cui ci connettiamo al nostro spirito, è porre attenzione alla cura di sé, un aspetto imprescindibile per prendersi cura anche degli altri.

Se la cura del corpo non è separabile dalla cura dell'anima come insegnano la filosofia orientale così come quella stoica, anche applicare una crema sulle diverse parti del corpo è un'esperienza energizzante. Uno spazio di consapevolezza che include gesti pensati per godersi il tempo, tecniche di respirazione e meditazione, il tutto utilizzando detergenti, maschere, sali da bagno, oli e prodotti di aromaterapia.

L’economia del benessere mondiale è un mercato da 4.5 trilioni di dollari (fonte statistica del Global Wellness Institute) che comprende più di 10 settori diversi: dalla bellezza ed anti-invecchiamento, alle medicine complementari, turismo del benessere e nelle imprese/organizzazioni, SPA, terme naturali, attività fisica, cibo sano e sostenibile, sino all’immobiliare con le comunità che vivono la filosofia del benessere ogni giorno come scelta per una migliore qualità della vita.

Mangiare bene, dormire un numero adeguato di ore e fare movimento, un bagno caldo o un bel massaggio hanno effetti benefici sulla psiche e di conseguenza anche sul viso, che riflette le nostre emozioni, positive o negative che siano.

Lo scopo di questa giornata che si celebra ogni anno il secondo sabato del mese di giugno e quest’anno il 13 giugno 2026 è quella di promuovere sempre e stimolare la consapevolezza dell’importanza di vivere in maniera sana e sostenibile e di offrire indicazioni semplici che tutti possano seguire.

Come ad esempio con i 7 step presentati nel Manifesto del Global Wellness Day: camminare per un’ora al giorno; bere acqua pura; non usare bottiglie di plastica; mangiare cibo sano ed organico; fare una buona azione; cenare in famiglia con i propri cari; andare a dormire alle 22 e riposare correttamente.

Azioni semplici, ma fondamentali per il benessere fisico e mentale e alla portata di tutti, di qualsiasi età, provenienza e credo. Provaci, lasciati ispirare e compi insieme agli altri passi verso uno stile di vita più sano e consapevole. Ogni azione conta, grande o piccola.