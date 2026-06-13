Il futuro fa paura? A volte sì, con Anna & Anna può diventare meno incerto

Fa paura il silenzio di una casa vuota.

Fa paura affrontare tutto da soli.

Fa paura pensare a ciò che verrà, senza sapere con chi condividerlo.

Ma c'è una cosa che abbiamo imparato: quando il futuro si condivide, fa meno paura.

Da Anna e Anna aiutiamo persone che desiderano incontrarsi davvero, costruire legami autentici e riscoprire la bellezza del "noi".

Perché la felicità non è avere tutte le risposte.

È sapere di non dover affrontare le domande da soli.

Se condividi, fa meno paura.

L'inizio di una nuova storia potrebbe essere più vicino di quanto immagini. Chiamaci al 3403848047, la tua vita potrebbe cambiare! Siamo l’Agenzia per single Anna e Anna in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Marco single, 45 anni

Marco, sorriso smagliante, simpatico, sa corteggiare e ascoltare una donna, ma soprattutto farla sorridere, è veramente un bell'uomo, alto, brizzolato, profondi occhi scuri, lavora, ha mille interessi, uno tra i quali il volontariato per persone disabili, single, 45enne, psicoterapeuta, divorziato da tempo, non concepisce la vita da solo e vorrebbe trovare una donna semplice, di buon animo per condividere giorni spensierati e felici insieme, e dai! sorridi! che ti costa???… chiamalo al 3403848047!

Alberto single, 55 anni

Alberto, lui è moro, alto con un fisico sportivo, un bel signore 55enne, commerciante di mobili per arredamento, ama la musica e il ballo, ma anche leggere e il cinema, è un uomo puro, di buon cuore, socievole, ed èalla ricerca di una signora con sani principi morali che creda nella famiglia, e di cui innamorarsi veramente.…Chiamalo al 3403848047

Alessandro single, 67 anni

Alessandro, affascinante signore, 67enne, alto, brizzolato, bellissimi occhi celesti, manager d'industria, ha una buona cultura, ama viaggiare nel mondo, purtroppo rimasto vedovo da tempo, non ha avuto figli, vive solo, e non ne è felice, vorrebbe accanto a se una donna affettuosa, semplice, da amare, coccolare e che lo renda di nuovo felice...... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Simona single, 33 anni

Simona, commessa negozio scarpe, ama la vita semplice, è una bellissima ragazza, 33enne, bionda naturale, capelli lunghi, occhioni blu, fisico sinuoso e femminile, incontrerebbe uomo italiano, anche separato, non importa l'età, purchè onesto, lavoratore, e seriamente intenzionato a formare famiglia e avere figli. Telefonare ore pasti, no stranieri, per favore…Chiama al 3403848047!

Roberta single, 43 anni

Roberta, stufa delle delusioni di conoscenze non serie, sulle app di incontri, lei ha un portamento molto femminile, sempre gonna e tacchi, grandi occhi azzurri, capelli castani scuri, bel fisico, lavora come impiegata, in uno studio di architetti, 43enne, nella vita privata è molto semplice, le piace camminare in montagna, e cucinare per gli amici, è single, e vorrebbe conoscere un uomo seriamente intenzionato, non importa l'età di cui innamorarsi veramente, e, se Dio vuole, per sempre.... Chiama al 3403848047!

Giovanna single, 51 anni

Giovanna, meravigliosa donna bruna, occhioni neri, piemontese, 51enne, è una donna che si nota per la sua bellezza e per il fascino, lavora, è sola da tempo, ha una figlia sposata, risiede, in casa propria, ama la natura e la vita semplice, e sarebbe contenta di trasferirsi anche in campagna, se incontrasse un signore con un buon animo e buon carattere, non importa se più grande, ma in cerca, come lei, di affetto e coccole…. Chiama al 3403848047!

Maria Teresa single, 59 anni

Maria Teresa, si è decisa a scrivere questo annuncio, perchè pensa che anche "le persone mature" abbiano diritto all'amore, e la solitudine èproprio una brutta bestia.. Lei è una bella signora giovanile, curata, 59enne, vedova, figli grandi, ex cuoca per gli Alpini, ora in pensione, e una donna gioiosa, semplice, e vorrebbe incontrare un bravo signore, degno di stima, cui dedicare affetto, e il suo amore, perché non c'è' un'età per smettere di sognare …. Chiama al 3403848047!

Eleonora single, 70 anni

Eleonora, piemontese 70enne, aspetto curato, spirito giovane, vedova, automunita e con solida situazione economica, desidera conoscere signore distinto, libero da impegni sentimentali, educato, sincero. Ama la buona compagnia, le passeggiate, la buona tavola e tutto ciò che rende piacevole la vita. Cerca una persona con cui condividere , dialogo e momenti di serenità, Si richiedono serietà, rispetto e buone maniere. Età indicativa: 65-80 anni…. Chiama al 3403848047!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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