“Esg. Valore, sostenibilità e strategia d’impresa” è la nuova conferenza alla Bcc di Caraglio

“Esg. Valore, sostenibilità e strategia d’impresa” è il titolo della nuova conferenza che la Banca di Caraglio organizza lunedì 15 giugno alle ore 17.30 presso la Cittadella, in piazza della Cooperazione 1 a Caraglio. L’appuntamento ha l’obiettivo di approfondire il ruolo dei criteri Esg (Environmental, Social and Governance) nelle scelte aziendali e nelle prospettive di sviluppo delle imprese, offrendo agli imprenditori del territorio un’occasione di confronto con professionisti ed esperti del settore.

Nel corso dell’evento verrà inoltre presentato il nuovo “Premio Banca di Caraglio”, rivolto alle aziende clienti dell’istituto che prevede l’assegnazione gratuita di due Master Executive in Sustainability Management, in programma dall’ottobre 2026 presso la Saa-School of Management di Torino. La partecipazione alla conferenza è gratuita, ma occorre prenotarsi presso le filiali della Banca di Caraglio presenti sul territorio, scrivendo a marketing@bancadicaraglio.it o telefonando al numero 0171 617151.

Dopo i saluti dei vertici dell’istituto di credito, relatori dell’incontro saranno Antonella Moira Zabarino, amministratrice delegata di Progesia Srl Società Benefit, docente in Gestione Sociale della Sostenibilità presso la Saa-School of Management e componente del direttivo Aidda Piemonte Valle d’Aosta, e Mario Madafferi, senior consultant e auditor di Progesia Srl Società Benefit, docente di Marketing e Comunicazione Esg presso la Saa–School of Management.

“Durante la conferenza saranno esplorati i temi chiave della sostenibilità e dell’innovazione responsabile, analizzando il ruolo della struttura aziendale in ambito ESG, i principi fondamentali della sostenibilità e le strategie più efficaci all’interno delle organizzazioni – spiega Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. La sostenibilità è infatti uno degli elementi aziendali chiave per creare valore e affrontare con successo le sfide del mercato; con questo nostro incontro desideriamo proprio offrire ai partecipanti un’opportunità concreta di approfondimento, mettendo a disposizione competenze qualificate e strumenti utili per affrontare i cambiamenti in corso. Nella stessa direzione va anche il ‘Premio Banca di Caraglio’, che rappresenta un ulteriore investimento nella formazione imprenditoriale e nella diffusione di una cultura d’impresa attenta non solo agli aspetti economici, ma sempre più anche a quelli sociali e ambientali”.