EVENTI / Weekend di fiere e sagre in tutta la Granda, ma domani anche il treno storico sulla Ceva-Ormea

Il week end sarà caratterizzato in Granda da alcune fiere e sagre di fine primavera e inizio estate, in particolare a Dogliani, Ceresole d’Alba, Gaiola e Niella Tanaro. A Peveragno saranno protagoniste le fragole, mentre a Fossano sarà di scena il medioevo, con il Palio e la Giostra.

Sono numerosi i festival musicali e i concerti, alcuni in luoghi insoliti come a Bernezzo. Segnaliamo anche i raduni motoristici con auto, moto e trattori, le feste di paese che cominciano ad essere numerose, i mercatini, le mostre d’arte e fotografiche, le visite guidate in luoghi iconici, le escursioni nella natura e alcuni avvenimenti sportivi importanti, in particolare a Canale, Mondovì e Cherasco. Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo per passare un week end all’insegna del benessere e del divertimento.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

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CUNEO: CANILE PORTE APERTE

Domenica 14 giugno, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, il canile comunale di Cuneo organizzerà l’evento “Canile Porte Aperte”, occasione per conoscere da vicino i simpatici ospiti della struttura e trovare un amico a 4 zampe. Dimostrazione pratica di ricerca olfattiva.

CUNEO: FESTA DELLA SOLIDARIETÀ DI EMMAUS

Sabato 13 e domenica 14 giugno, presso il Mercato Coperto, avrà luogo la festa della Solidarietà dell’associazione Emmaus. Tra gli eventi, alle ore 21 di sabato esibizione del gruppo musicale Ensamble e domenica alle 18 performance teatrale proposta da Dispari teatro. Info: 0171/387834 - www.emmauscuneo.it

CUNEO: CUNEO PRIDE

Sabato 13 giugno, ritrovo alle ore 15.30 in corso Giolitti, per il corteo “Pride 2026” lungo le vie della città. Alle 21.30 festa post Pride al NUoVO.

CUNEO - ROATA CANALE: ROATA IN FERMENTO

Sabato 13 giugno proseguono gli appuntamenti di “Roata in Fermento” con torneo alla petanque, corsa non competitiva per le strade della frazione, cena a base di raviole e musica con Max Mania 883 e DJ Marco. Info: 333 71 25 885.

CUNEO - PASSATORE: FESTA PATRONALE

Nel week end cominciano gli appuntamenti con la festa patronale di San Giovanni Battista. Sabato 13 giugno spettacoli equestri, balli country e toro meccanico e alle ore 20 cena con grigliata. Domenica 14 giugno battesimo della sella e attività per bambini e alle ore 13 pranzo della tradizione con “Ula al Furn”. Info: 335 54 26 376 – 339 27 65 291.

CUNEO: BALIN D’ESTATE

Domenica 14 giugno, dalle ore 10, il Circolo Arcipelago negli spazi di via Meucci 32-34, ospita la terza edizione di BALIN, il bazar sociale, giornata dedicata all'incontro, al riuso, alla creatività e alla condivisione. Info: https://arcipelagocuneo.it

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ALBA: MUSICA IN CASCINA

Sabato 13 giugno, alle ore 21, presso Cà ‘d Marieta in Piana Biglini, concerto “Viaggio in Europa” con Claude Hauri al violoncello e Daniel Moos al pianoforte. Info: www.albamusicfestival.com/it/

ALBA: MALTO D’ALBA

Sabato 13 e domenica 14 giugno, nel cortile della Maddalena (ingresso gratuito), evento dedicato alla birra artigianale. Ci saranno alcuni tra i birrifici più interessanti del territorio, 2 Sorelle Birra Agricola, Alba Birrificio Artigianale, Birrificio Boia Faus, Granda, Trunasse, Grand & Gross, Edit, De Lab, Biolanga e RESURRACTION, per un appuntamento che prevederà anche le performance del mago e comico Gabriele Rigo. Info: https://langhe.net/eventi/

ALBA: A SUFFRAGIO UNIVERSALE

Nel week end il Museo Civico “F. Eusebio” di Alba ospita un percorso espositivo storico dedicato alla nascita della Repubblica, alle prime elezioni libere e al voto alle donne. Aperta al pubblico nella Sala Luciano Maccario, al piano terra del Museo e negli orari di apertura del Museo Civico di via Vittorio Emanuele II 19. Info: https://www.centrostudibeppefenoglio.it/it/

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AISONE: FESTA DELLA YURTA

Domenica 14 giugno, in località Pilun, sarà festa alla yurta di Aisone, con tre appuntamenti per aspettare “San Joan” e il solstizio d’estate e celebrare la luce e la bellezza della natura. L’evento fa parte del progetto “Una yurta di comunità” e ne rappresenta idealmente il momento conclusivo. Info: cultura@vallestura.cn.it

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BAROLO: A SPASSO CON LA MARCHESA

Domenica 14 giugno, alle 15.30, al WiMu, torna l’evento “A spasso con la Marchesa”, percorso di visita teatralizzato dedicato ai più piccoli. Info: https://www.wimubarolo.it

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BENE VAGIENNA: AUGUSTA BAGIENNORUM

Sabato 13 giugno, nel pomeriggio, in occasione della Giornata Europea dell’Archeologia, si svolgeranno visite guidate all’Area archeologica di Augusta Bagiennorum. A seguire è prevista una “serata romana”, organizzata in collaborazione con la Delegazione FAI di Cuneo. Info: https://amicidibene.it

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BERNEZZO: LOVE SONG IN CAVA

Sabato 13 giugno, alle ore 18, presso lo Stabilimento UNICALCE, andrà in scena “Sinfonie di Pietra”, un evento culturale unico ospitato nella Cava del Cugino, trasformata per l’occasione in un teatro di pietra immerso nella natura. Protagonista della serata sarà il concerto “Love Song” dell’Orchestra d’Archi B. Bruni, con il Phoebus Quartet e gli artisti Alberto Mandarini, Fabrizio Trullu, Stefano Profeta e Marco Castiglioni. Info: https://www.comune.bernezzo.cn.it

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BORGO SAN DALMAZZO - ARADOLO. FESTA DI SANT’ANTONIO

Sabato 13 e domenica 14 giugno proseguono i festeggiamenti del patrono Sant’Antonio da Padova nella piccola frazione borgarina. Sabato apericena alle ore 18 e proiezione fotografica. Domenica celebrazioni religiose, rinfresco e spettacolo del Mago Kappa.

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BRA: ARTICO FESTIVAL

Sabato 13 giugno prosegue la decima edizione di Artico Festival al Parco della Zizzola, con Camilla Musso/live Garden Stage e in Main Stage, Le irossa, II mago del gelato, Giorgio Poi. Apertura cancelli: ore 19; inizio concerti: ore 20. Info: www.articofestival.it

BRA: MOUSIKON

Sabato 13 giugno, alle ore 21, presso la chiesa di Sant’Antonino, l’Archicembalo sarà il protagonista del concerto dal titolo “... La dolcezza ancor dentro mi suona”. I musicisti Marcello Bianchi e Paola Nervi al violino, Claudio Merlo al violoncello e Daniela Demicheli al clavicembalo porteranno a conoscere i compositori Torelli - Albinoni - Caldara - Jommelli - Vivaldi. Info: https://mousikon.webnode.it

BRA - POLLENZO: CONCERTO D’ESTATE

Domenica 14 giugno, alle ore 21, nel Cortile Quadrilatero dell’Albergo dell’Agenzia a Pollenzo, si svolgerà il tradizionale “Concerto d’Estate” dedicato a Carlin Petrini. Le 4 Stagioni di Vivaldi saranno eseguite dall’Orchestra “Gli Armonici” di Bra, con Andrea Bertino al violino e la direzione del maestro Giuseppe Allione

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BUSCA: PREMIO ALPI DEL MARE

Sabato 13 giugno, alle ore 21, presso il Cinema Lux, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Alpi del Mare all'attore, regista, conduttore, imitatore, doppiatore e musicista Edoardo Leo.

BUSCA: LA CASA DI FREDDY

Domenica 14 giugno, alle ore 14.30, appuntamento al Canile Rifugio "La casa di Freddy" in via Morra S. Giovanni 1, dove i visitatori potranno trovare il consueto mercatino dei libri usati a offerta libera e tanti amici a 4 zampe da guardare e accarezzare. Info: 338 11 86 048.

BUSCA: VISITA ALLE CAVE

Domenica 14 giugno, alle 9.30 o alle 15, sarà possibile visitare le cave di alabastro, un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica. Ritrovo davanti a Casa Francotto. Prenotazione obbligatoria. Info: 353 46 94 406 - www.turismobusca.it

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CANALE: LA PARTITA PIÙ BELLA DEL MONDO

Sabato 13 giugno, al Campo Sportivo Malabaila, continuano gli eventi legati alla “Partita più bella del mondo”: torneo con 8 squadre miste, provenienti dai Centri di oncoematologia pediatrica italiani, olandesi e rumeni. Domenica 14 giugno, alle ore 15.30, ci sarà il fischio di inizio della “Partita più bella del mondo”, che vedrà in campo artisti, istituzioni, personaggi pubblici, musicisti ed ex calciatori, tutti amici di UGI. Info: https://www.lapartitapiubelladelmondo.org

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CARAGLIO: LE MASCHE DELLA PIATTA

Sabato 13 giugno, alle ore 20.30, ritrovo in Porta di Valle al Filatoio per un’escursione notturna nei dintorni di Montemale, alla scoperta dei luoghi abitati da due potenti "masche". Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: www.emotionalp.com

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CASTAGNITO: FESTIVAL COLLINE IN MUSICA

Sabato 13 giugno, alle 18.30, nel Teatro Comunale in piazza Garibaldi, nell’ambito del Festival “Colline in musica – Radici” concerto di Hayk Sukiasyan e Wataru Mashimo. Gratuito. Info: https://roeroculturalevents.it

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CERVASCA: SPETTACOLO NELL’ANFITEATRO

Domenica 14 giugno alle ore 20.45 andrà in scena, presso l’anfiteatro, lo spettacolo di Giulia Brenna e Omar Ramero “Avete detto ricchi?” presentato dalla Compagnia Mangiatori di Nuvole.

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CERESOLE D’ALBA: FIERA DELLE TERRE ROSSE

Sabato 13 giugno entra nel vivo la “Fiera delle Terre Rosse” con numerose attività, dalla camminata alla scoperta del territorio ceresolese, agli showcooking, dalle presentazioni di progetti dedicati al benessere e alla partecipazione, fino allo spettacolo di marionette, ai giochi per i più piccoli e alla serata gastronomica dell’Osteria delle Terre Rosse. In serata spazio anche alla musica con la “Notte delle Terre Rosse” con TnT Party Band.

Domenica 14 giugno giornata dedicata a esposizioni, incontri e alla tradizionale inaugurazione ufficiale della fiera, prevista alle 11.30 nel cortile del Castello, con aperitivo e ballo d’epoca del gruppo Balastorie di Torino. In programma il mercato dei produttori, la mostra di modellismo agricolo, l’esposizione di macchine agricole, la fattoria didattica, le visite guidate al muBATT e altri appuntamenti gastronomici e culturali. Info: https://www.comune.ceresoledalba.cn.it

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CHERASCO - RORETO: REGALA UN SORRISO

Sabato 13 giugno, alle ore 15, presso gli impianti sportivi di Roreto di Cherasco, si svolgerà una giornata benefica a favore dell’Associazione “Regala un Sorriso Piemonte ODV”. Per la parte sportiva parteciperanno: le squadre “Vecchie Glorie Roretesi”, “Ordine degli Avvocati di Torino” e la squadra dell’Ospedale ASL CN2; i “ragazzi speciali” di SportAbili, Sport Senza Barriere e ASD Senza Limiti Torino; le giovanili della Roretese, della Cheraschese e del Bra. Alle ore 20, presso il medesimo centro di via Malabaila, si chiuderà con la Cena Solidale.

CHERASCO: ACI GOLF

Domenica 14 giugno, presso il Golf Club Cherasco in via Fraschetta 8 è in programma la tappa cuneese della 35a edizione di ACI Golf, valevole per il campionato italiano soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Cuneo. Info: info@golfcherasco.com

CHERASCO: UN BOSCO PER LA CITTÀ

Domenica 14 giugno si svolgerà l’evento “Un bosco per la città”, tradizionale pomeriggio ricreativo dedicato al piccolo polmone verde situato tra via Galimberti e via Matteotti. Le attività prenderanno il via alle ore 15 con l’apertura delle iscrizioni ai giochi aperti a grandi e piccoli. I partecipanti potranno cimentarsi in cinque diverse prove: Gara al punto, Facciamo centro, Tiro al bersaglio, Sacchetti al centro e Lancio degli anelli. Seguirà la merenda.

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CHIUSA DI PESIO: FESTA DELLA FIENAGIONE

Domenica 14 giugno dalle ore 11 presso il Rifugio Baudinet, 5a edizione della “Festa della Fienagione”. Polentata e canti alpini. Info: 348 79 37 843 - 338 12 66 492.

CHIUSA DI PESIO: LABORATORI AL PARCO

Domenica 14 giugno dalle 15 alle 18, presso il parco archeodidattico “La Roccarina” si terrà l’evento “Vita al villaggio”, con un campo popolato come nell’età del bronzo. Laboratori di tessitura e tiro con l’arco.

CHIUSA DI PESIO: CONCERTO DELLE MADAMÈ

Domenica 14 giugno, alle ore 21, nella tensostruttura del Centro Incontri, si terrà il concerto delle Madamè “La musica è viva”. Ingresso ad offerta libera con parte del ricavato destinata alla Casa di Riposo di San Bartolomeo.

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DEMONTE: ALLA RICERCA DI EUPHYDRYAS MATURNA

Sabato 13 giugno, dalle ore 10.15 alle 12.30, in piazza Renzo Spada a Demonte, ci sarà un incontro con esperti e guardiaparco alla scoperta della rarissima farfalla Euphydryas Maturna. Ingresso gratuito, prenotazione necessaria. Info: https://www.biomassociazione.it

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DOGLIANI: ANTICA FIERA DELLA CILIEGIA

Sabato 13 e domenica 14 giugno si svolgerà la 13a edizione dell’Antica Fiera della Ciliegia, appuntamento che animerà le vie di Dogliani Borgo e Castello. Bancarelle, artigianato, hobbistica, mostre, animazioni, musica e street food accoglieranno i visitatori. Info: https://doglianiturismo.com/antica-fiera-della-ciliegia-manufatti-dautore

DOGLIANI: IL RESPIRO DELLA TERRA

Sabato 13 e domenica 14 giugno, nella Cappella del Ritiro Sacra Famiglia in piazza Belvedere, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, sarà possibile visitare la mostra fotografica di Federica Cordero “Il respiro della terra”.

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DRONERO: LA FLOR D'ÒC

Nel week end, negli orari di apertura del Museo Sòn de Lenga di Espaci Occitan, sarà possibile visitare la mostra di Ugo Giletta “La flor D'ÒC” - Cento anni di poesia occitana alpina. Info: 0171/904075 - www.espaci-occitan.org

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GAIOLA: FESTA DELLA FIORITURA DEI CASTAGNI

Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 9.30, presso il Centro Polifunzionale "La Gramigna" in via Piave 3, si svolgerà "La Festa della Fioritura dei Castagni" iniziativa promossa nell’ambito del progetto Interreg France–Italia ALCOTRA ValOd’OC. Ingresso libero, alcuni eventi a pagamento e su prenotazione. Info: https://www.vallestura.cn.it

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FOSSANO: PALIO DEI BORGHI - GIOSTRA DELL’OCA

Sabato 13 giugno, alle ore 19.30 sfilata del corteo storico dei Borghi e degli Sbandieratori e Musici dei Principi d’Acaia in via Roma, con ingresso in Arena. Alle ore 21.15, nell’Arena in piazza Castello il momento topico della Giostra dell’Oca e del Palio con la corsa dei cavalli. Info: https://www.visitfossano.it

FOSSANO: MOSTRA GIANNI RIVA

Nel week end sarà visitabile nella Chiesa di San Giovanni, in Borgo Vecchio, la mostra personale dell’artista Gianni Riva. Orari di apertura: dalle ore 17.30 alle 19.30. Ingresso libero.

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GUARENE: INAUGURAZIONE BEFORE IT HAPPENS

Sabato 13 giugno, alle ore 18, si terrà l’inaugurazione della mostra “Before it happens”, negli spazi di Palazzo Re Rebaudengo. Alle ore 19, al Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo, avverrà lo svelamento delle nuove opere permanenti di Mario Airò, Lightning Room e Susan Philipsz, There is nothing left here. Info: https://fsrr.org

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MARMORA: AUTORI DI PASSAGGIO

Sabato 13 e domenica 14 giugno, in Borgata Superiore di Marmora, si svilupperà il Festival Letterario “Autori di passaggio”. La rassegna organizzata da “Luoghi di Passaggio”, affiliata alle Acli, e dalla Libreria Stella Maris di Cuneo, avrà per titolo “Heimkonu-Ritorno a Casa” e vedrà alternarsi negli incontri, scrittori, poeti, giornalisti ed esperti. Info: 379 17 89 427 - https://www.autoridipassaggio.it/

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MONDOVÌ: FEDE POGGIPOLLINI AND THE CRUMARS

Sabato 13 giugno, al Museo della Stampa alle ore 19, apertura mostra “All Areas – Luciano Ligabue” di Jarno Iotti, a seguire il talk fra Jarno e Federico Poggipollini, e infine il concerto con inizio alle 22 di “Fede Poggipollini and the Crumars". Ingresso gratuito. Info: 334 70 59 307.

MONDOVÌ: INSIDE THE GOALKEEPER

Sabato 13 giugno, dalle ore 16.30, seconda edizione di "Inside the Goalkeeper. Quando tutto dipende da te", una giornata dedicata ad uno dei ruoli più decisivi del calcio: il portiere. Una giornata di formazione, confronto e approfondimento con professionisti del settore. Gli eventi si terranno al Balloonporto, corso Francia 18 e al Campo CSM corso Francia. Info: 342 69 35 515.

MONDOVÌ: VOWS

Nel week end sarà visitabile nel Museo della Ceramica l’evento “VOWS - Promesse”, un’installazione che porta in scena gli abiti da sposa firmati Dolce & Gabbana, esperienza immersiva ideata dalla direttrice Christiana Fissore. Info: 0174/330358 - www.museoceramicamondovi.it

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MONFORTE D’ALBA: FESTIVAL BEETHOVEN DEL BAROLO

Sabato 13 giugno, alle ore 19 e domenica 14 giugno alle ore 18, presso l'Oratorio di S. Agostino, si svolgerà il Festival Beethoven del Barolo. Ingresso gratuito, posti limitati. Info: https://www.festivalbeethoven.com

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MONASTEROLO CASOTTO: SAN COLOMBANO

Domenica 14 giugno torna la festa di San Colombano. Si apre alle ore 11 con la Santa Messa e a seguire un racconto della storia dei santuari. Alle ore 12.30 pranzo e alle ore 16 presentazione del libro "IL noce magico" di Bruno Vallepiano. Info: 331 80 70 645 - 347 60 52 584.

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MONTEMALE: APE A PÈ

Domenica 14 giugno, quinta edizione di "Ape a pè", l'aperitivo itinerante con percorso eno-gastronomico in strade e sentieri di Montemale. Ritrovo alle ore 17 e prima partenza alle 17.30. L'itinerario è adatto anche a famiglie con bambini, alle quali si consiglia di scegliere le partenze iniziali per avere maggiore tempo a disposizione. All'arrivo, a partire dalle ore 20.30, musica con "La cricca DIJ Mesc-cià". Info: 379 15 41 791.

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MORETTA: ANTICHI TRATTORI SOTTO IL MONVISO

Sabato 13 e domenica 14 giugno, presso l’ex Stazione ferroviaria e nel centro cittadino, si terrà per il terzo anno consecutivo l’evento “Antichi trattori sotto il Monviso”, raduno organizzato da “Trattori e Trattoristi - Amici dei veicoli storici”, associazione di Murello che lega decine di amanti dei trattori storici e che con questa idea prova a dare lustro alla tradizione della meccanizzazione agricola piemontese. Sfilate, esposizioni, laboratori, street food nel programma. Info: 349 83 57 091 - 327 09 69 468 - https://fondazionebertoni.it

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MOROZZO: NOTTE BIANCA IN NATURA

Domenica 14 giugno si terrà l’evento “Notte bianca in Natura” con tante attività per bambini e ragazzi, laboratori manuali e l’emozione della natura vissuta da vicino. Appuntamento a partire dalle ore 18, e fino a tarda notte, dall'ingresso del castello. Info: 333 11 62 880.

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NIELLA TANARO: FESTA DELLA NIGELLA

Sabato 13 giugno si svolgerà la 5ª edizione della “Festa della Nigella”, una giornata pensata per celebrare la natura, la convivialità e le eccellenze del territorio, coinvolgendo cittadini, famiglie e visitatori in un clima di festa e condivisione. Alle ore 16 ritrovo al Campo sperimentale, camminata sui sentieri di Niella. Alle ore 18 conversazioni sul libro "Inter Segetes Nigella e alle 19 pizza alla nigella e musica dal vivo dei Deep Vibes duo. Info: https://associazionenigella.it

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NOVELLO: NASCETTA WINE FESTIVAL

Sabato 13 giugno, dalle 11, presso il castello di Novello, eventi, degustazioni e interpretazioni della Nascetta, dalla Langhe DOC Nascetta alla Langhe DOC Nas-cëtta del Comune di Novello, con 30 cantine del territorio. In serata il parco del Castello live music, street food e un grande brindisi sotto le stelle accompagnato da tutti i vini del Comune di Novello. Info: https://www.visitlmr.it/

NOVELLO: IL SENTIERO DELLA REGINA

Sabato 13 giugno con ritrovo alle ore 8.30 in piazza della Chiesa viene organizzata una camminata di 8 km attraverso i sentieri e i vigneti UNESCO di Novello. Info: https://www.naturaltrek.it/

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ORMEA: GRAN BALLO OCCITANO

Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 14.30 e fino alle 18, in piazza S. Martino, allegria, musica e divertimento con il Gran Ballo Occitano, in occasione de 'Il Cuore della Montagna'. Info: 0174/392 157.

ORMEA: MERCATINI DEL CUORE

Domenica 14 giugno, dalle 9 alle 19 tornano i “Mercatini del Cuore” nel centro storico. Info: 338 65 71 053.

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PEVERAGNO: SAGRA DELLA FRAGOLA

Sabato 13 e domenica 14 giugno, torna la “Sagra della Fragola”, tradizionale fiera che animerà le strade del paese con numerose bancarelle del mercatino, dove sarà possibile trovare fragole fresche, prodotti locali e tante degustazioni. Elezione di Miss Fragola, spettacolo con “I Mammuth”, mostra fotografica di Nanni Villani, Mercato Scambio, lotteria e molto altro. Info: https://comune.peveragno.cn.it

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PIASCO: EVVIVA

Domenica 14 giugno, dalle ore 9 alle 17, presso il laboratorio di confezionamento della Cooperativa “Il Ramo” in via Giolitti 39, porte aperte per la presentazione di “Evviva, la frutta con l’anima”, il progetto di lavoro inclusivo che vede protagonisti lavoratori “fragili” nella produzione di frutta disidratata a freddo, raccolta secondo la stagionalità a km 0. Diverse le iniziative in programma tra dimostrazioni, degustazioni, passeggiate tra i frutteti e musica. Info: https://www.autorivari.com/cliente/il-ramo

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PIOBESI D’ALBA: FESTIVAL COLLINE IN MUSICA

Domenica 14 giugno, alle 18.30, nella Sala Polivalente e nell’ambito del Festival “Colline in musica – Radici” concerto con DUO CLAUDE. Evento gratuito. Info: https://roeroculturalevents.it

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RACCONIGI: "STORIE DI GIARDINI E GIARDINIERI"

Domenica 14 giugno, alle ore 10.30, torna l’appuntamento con “Storie di giardini e di giardinieri”, una visita naturalistica dedicata al patrimonio verde del Giardino dei Principini. Un percorso alla scoperta di alberi, prospettive e curiosità botaniche del Parco del Castello di Racconigi, seguito da un pic-nic all’aria aperta. Info: drm-pie.racconigi@cultura.gov.it - www.museiitaliani.it

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RITTANA: PLACE OF ILLUSIONS

Sabato 13 giugno, alle ore 11, si inaugurerà la mostra “Place of illusions” di Nicola Bolla. A seguire aperitivo e alle ore 16 concerto del “Voxonus Quartet”. Visitabili tutte le opere del Museo Diffuso.

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ROASCHIA: POLENTATA SOLIDALE

Domenica 14 giugno verrà organizzata una polentata solidale per raccolta fondi in favore della Casa di Riposo Istituto Imberti Grandis. Info:346 49 71 113.

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ROSSANA: FESTA PARTIGIANA

Domenica 14 giugno, dalle 10.30, presso l’Eco museo “Il Codirosso”, prenderà il via la 22a edizione della “Festa Partigiana”, dedicata quest’anno a Saverio Bossa. Visite al museo e pranzo al sacco nel programma. Info: 331 22 58 465.

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SALUZZO: MERCANTICO

Domenica 14 giugno, a partire dalle ore 8, il centro di Saluzzo ospiterà il quarto appuntamento del MercAntico 2026, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di vintage e collezionismo, tra oggetti curiosi, pezzi unici e una piacevole passeggiata tra le suggestive vie del centro cittadino. Info: https://fondazionebertoni.it

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SANFRÈ: LUNATIKA FESTIVAL

Sabato 13 e domenica 14 giugno, proseguono gli appuntamenti con “Lunatika Festival” la festa che segna l'avvio dell'estate. Dj set, street food, talent show e molto altro. Info: 351 30 80 531 - www.prolocosanfre.it

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SAVIGLIANO: VISITA AL MUSEO FERROVIARIO

Sabato 13 giugno, alle ore 15, il Museo Ferroviario Piemontese organizza una speciale visita guidata per bambini dai 3 ai 10 anni. Un pomeriggio all'insegna del divertimento per scoprire i plastici ferroviari in funzione, fare un giro sul trenino in grande scala e partecipare a un laboratorio creativo a tema, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

SAVIGLIANO: STORIE SULLA PERFIDA STREGA DELL'OVEST

Sabato 13 e domenica 14 giugno, presso il Teatro Milanollo, le allieve del Centro Danza Out of Dance andranno in scena con lo spettacolo "Storie sulla perfida strega dell'Ovest". L' appuntamento di sabato 13 giugno sarà alle ore 21, domenica 14 giugno alle ore 16.30 e 20.30. Info: 346 67 32 704.

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SCARNAFIGI: QUATTRO PASSI PER SCARNAFIGI

Domenica 14 giugno, alle 15, verrà organizzata dall’Associazione Octavia una visita storico-culturale alle bellezze del borgo e a tutti i suoi luoghi simbolici. Al termine momento conviviale. Info: https://associazioneoctavia.com

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VALLE TANARO: TRENO IN ALTO TANARO

Domenica 14 giugno avrà luogo l'edizione 2026 del "Treno in Alto Tanaro - Tra borghi e paesaggi", il viaggio in treno storico con locomotiva a vapore da Torino Porta Nuova lungo la suggestiva ferrovia Ceva-Ormea, con soste a Nucetto, Garessio e Ormea. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione D'Acqua e di Ferro. Info: 389 25 59 948.

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VALDIERI: RADUNO AUTO D’EPOCA

Sabato 13 e domenica 14 giugno si svolgerà alla Madonna del Colletto un raduno di auto storiche. Nel programma “Polvere e Gloria. Memorie e protagonisti”, benedizione dei veicoli, braciolata e animazione. Info: 331 64 75 346.

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VEZZA D’ALBA: MADONNA DEI BOSCHI

Domenica 14 giugno, dalle ore 15 alle 18, i volontari dei Sentieri dei Frescanti accompagneranno i visitatori alla scoperta del Santuario della Madonna dei Boschi, luogo straordinario, aprendo le porte a un patrimonio spesso nascosto ma di inestimabile valore. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it

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VERZUOLO: DUE PASSI NEL CASTELLO E GIORNATA DEL BENESSERE

Domenica 14 giugno si terrà la “Giornata del Benessere” dalle 10.30 alle 18.30 e saranno possibili le visite guidate al Castello di Verzuolo, negli orari 9.45, 11.15, 14, 15.30 e 17 (su prenotazione). Apertura straordinaria dell'Antica Parrocchiale dalle 14.30 alle 18. Info: 351 42 04 004 - https://villadiverzuolo.it

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VILLAR SAN COSTANZO: SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 14 giugno, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate dell'Abbazia con Cripta e Cappella di San Giorgio della chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare.

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VINADIO: FORTE IN FIORE