Fossano: Borgo Vecchio domina i “Giochi Popolari dei Giovani 2026”, stasera il decisivo Palio

I “Giochi Popolari dei Giovani” di Fossano, giunti alla XVI edizione, hanno nuovamente decretato un gran successo di pubblico all’arena, registrando, come nelle previsioni, il tutto esaurito. Una situazione analoga a quella decisiva di questa sera, con il Palio che eleggerà il nuovo Borgo vincitore in piazza Castello.

Nei confronti di ieri (venerdì 12 giugno), la vittoria, netta, è andata a Borgo Vecchio, con 116 punti, che ha conquistato con merito due primi posti, un secondo e un terzo nei quattro giochi disputati (Tiro alla fune, corsa con le bandiere, la “corsa legata” e il gioco della staffetta dell’Oca).

Per Borgo Vecchio si tratta della seconda vittoria nella competizione su sedici edizioni disputate. Nella squadra figuravano il capitano Paolo Rivero, Alice Bono, Jacopo Mellano e Stefano Negro.

I primi tre Borghi qualificati alla batteria a tre cavalli nella Giostra de l'Oca di questa sera sono rispettivamente Borgo Vecchio, Borgo San Bernardo e Borgo Nuovo. I Borghi dal quarto al settimo posto (Sant’Antonio, Romanisio, Salice e Piazza) faranno invece parte della batteria a quattro cavalli. In ordine decrescente, secondo la classifica dei giochi, i Borghi hanno scelto il loro turno nell'ordine di tiro della gara dell’arco della Giostra de l'Oca, sempre di questa sera.

Prestiamo però attenzione: in genere, secondo la tradizione, “Chi vince i giochi del venerdì, non trionfa poi al Palio”. A confermarlo è il sindaco Dario Tallone. Vedremo se stasera sarà confermata o meno questa tendenza.