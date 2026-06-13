Mondovì, il festival "Piazza di Circo" si fa in otto: 34 spettacoli per l'estate diffusa del Monregalese

Il grande palcoscenico a cielo aperto del circo contemporaneo è pronto a riaccendersi. È stata presentata ufficialmente ieri, presso la sala stampa del Museo della Ceramica di Mondovì, la nuova attesissima edizione di "Piazza di Circo – Risonanze Artistiche 2026". Il festival diffuso, nato originariamente con il progetto Circondata, si propone quest'anno nella sua veste più ampia e strutturata di sempre, con un cartellone che vanta 34 spettacoli e il coinvolgimento di 24 compagnie nazionali e internazionali.

La manifestazione, riconosciuta dal Ministero della Cultura tra i pochissimi festival non competitivi del settore, prenderà il via domenica 21 giugno a Pianfei. Da lì si dipanerà in un fitto itinerario culturale che toccherà otto Comuni del territorio: oltre a Mondovì, la carovana delle meraviglie farà tappa a Paroldo, San Michele Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì. L'evento è ideato e curato dall'Asd L’Albero del Macramè Arte & Cultura, sotto la direzione artistica di Marco Donda e la co-direzione di Carla Balatti, in sinergia con la Fondazione Cirko Vertigo, il BlucinQue Centro di Produzione per il Circo Contemporaneo e la Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno di Regione, Fondazione Crc e degli enti locali.

Un'attenzione speciale sarà riservata al patrimonio architettonico monregalese. Grazie alla collaborazione con CoopCulture, gli spettacoli a Mondovì Piazza troveranno una cornice unica in luoghi simbolo come la Torre del Belvedere, la Chiesa della Missione e il Teatro Sociale.

"Piazza di Circo non rappresenta soltanto un evento di alto valore artistico" commenta il sindaco Luca Robaldo, "ma si configura soprattutto come l’elemento distintivo che ci ha consentito di avviare l’intero percorso di riqualificazione della Cittadella, con le sue declinazioni nella 'Cittadell’arte' e nel corso di laurea in Artista di Circo Contemporaneo promosso con l'Accademia di Cirko Vertigo. La distribuzione degli spettacoli sull’intero territorio monregalese testimonia inoltre un'uniformità di visioni con i Comuni limitrofi, tangibile nell'aggiudicazione del bando Stars di Fondazione Crc".

A fargli eco è Paolo Stratta, direttore generale della Fondazione Cirko Vertigo e della Fondazione blucinQue: "Questa manifestazione è il risultato di una visione che da oltre trent'anni accompagna la crescita del settore nel Monregalese, inserendosi in una traiettoria di lungo periodo che trova oggi la sua espressione nell'insediamento a Mondovì dell'Università del Circo Contemporaneo. È dall’equilibrio tra educazione, partecipazione e qualità artistica che nasce la forza di questo progetto".

Soddisfazione condivisa anche da Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo, che sottolinea come il teatro sia un'esperienza viva e accessibile capace di connettere i linguaggi contemporanei alla tradizione. Un concetto ribadito dall'assessora alla Cultura Francesca Botto e dall'assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno: "Si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate monregalese con spettacoli di alto profilo pensati per tutta la famiglia, in una città che ha ottenuto non a caso la certificazione di Comune Amico della Famiglia".

Sul fronte sociale e turistico, il consigliere dell’Atl del Cuneese Paolo Manera mette in luce il valore intergenerazionale dei laboratori e degli eventi: "Nell’era della digitalizzazione, riscoprire la famiglia e la dimensione reale delle relazioni, dove genitori, figli e nonni si mettono in gioco insieme, è qualcosa di prezioso". Tra le novità di quest'anno figura anche la Call Volontari, lanciata in collaborazione con Gift – Spazio Giovani del comune per permettere ai ragazzi di vivere l'organizzazione del festival dall'interno. Per informazioni e prenotazioni sugli spettacoli è possibile contattare il numero telefonico 370 3549814.