Monterosso Grana, il Fai Giovani di Saluzzo apre le porte della Cappella di San Sebastiano: un viaggio nel Gotico internazionale

Un nuovo appuntamento alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali della provincia di Cuneo. Domenica 21 giugno il Gruppo Giovani della Delegazione Fai di Saluzzo propone una giornata di visite guidate alla cappella tardo-medievale di San Sebastiano a Monterosso Grana, risalente al quindicesimo secolo e già apprezzata dal pubblico in passate edizioni delle giornate del Fondo Ambiente Italiano.

La struttura, interamente affrescata nel 1468 dal maestro del gotico tardo-alpino Pietro da Saluzzo, sarà accessibile al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

I turni di visita partiranno ogni trenta minuti, con l'ultimo ingresso del mattino fissato alle ore 12.30 e quello pomeridiano alle ore 17.30.

Le visite saranno interamente gestite dai giovani volontari del Fai di Saluzzo. Oltre a illustrare l'iconografia e il significato più profondo degli affreschi, i ciceroni sveleranno al pubblico i dettagli del complesso intervento di restauro che si è concluso lo scorso anno, unendo così la divulgazione storica alla valorizzazione del territorio e della comunità della Valle Grana.

Per partecipare all'evento è richiesto un contributo minimo volontario che sarà devoluto ai progetti nazionali della fondazione, pari a 5 euro per i non iscritti e a 3 euro per gli iscritti alla delegazione, con la possibilità di tesserarsi direttamente sul posto. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione e la disponibilità l'amministrazione comunale e il sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia per la loro costante apertura alla promozione dell'arte e della storia della Valle Grana.