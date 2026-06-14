CANOA / Simone Ferrero d’argento all’ECA Junior Slalom Cup di Valstagna: grande risultato internazionale per il giovane atleta cuneese

Prosegue la stagione internazionale della canoa slalom giovanile e il Granda Canoa Club continua a conquistare medaglie e piazzamenti di prestigio.

Nella tappa di Valstagna dell’ECA Junior Slalom Cup, disputata nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno, la società cuneese si è confrontata con un parterre internazionale di alto livello, composto da atleti provenienti da numerose nazioni, tra cui Slovacchia, Slovenia, Germania, Austria, Nuova Zelanda, Canada e molte altre.

A brillare è stato soprattutto Simone Ferrero, atleta cuneese classe 2013, che ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria C1 Under 14 Men. La classifica finale è stata determinata dalla somma dei punti ottenuti nelle due giornate di gara, rendendo il risultato ancora più significativo per continuità e solidità di prestazione.

Con questo argento, Simone diventa il più giovane atleta cuneese ad aver conquistato una medaglia in una tappa dell’ECA Junior Slalom Cup, confermando il grande percorso di crescita intrapreso con il Granda Canoa Club. Nonostante la giovanissima età, ha dimostrato maturità, determinazione e capacità di affrontare con lucidità un contesto internazionale di alto livello.

La trasferta di Valstagna ha confermato anche l’ottimo stato di forma dell’intera squadra cuneese.

Per la seconda volta consecutiva, dopo la tappa ECA di Ivrea della settimana precedente, Mattia Ferrero ha sfiorato il podio nel C1 Under 18 Men, conquistando un importante quarto posto, a pochissimi centesimi dalla medaglia. Un risultato che conferma la sua grande competitività in una categoria di altissimo livello.

Nel K1 Under 18, Mattia Ferrero ha chiuso al 12° posto nella classifica finale: dopo una prima giornata conclusa al 22° posto a causa di un salto di porta costato 50 secondi di penalità, nella seconda giornata ha conquistato un ottimo 4° posto.

Buone prove anche per gli altri atleti del Granda Canoa Club impegnati nella competizione.

Edoardo Mulassano ha centrato la finale in entrambe le giornate sia nel C1 Under 16 sia nel K1 Under 16, chiudendo rispettivamente al 9° posto in C1 e al 16° posto in K1.

Marco Brunori ha conquistato la finale nella seconda giornata nel C1 Under 18 Men, chiudendo all’11° posto finale.

Simone Ferrero è entrato in finale in entrambe le giornate anche nel K1 Under 14 Men, chiudendo al 19° posto finale.

In campo femminile, Aurora Bottasso ha centrato la finale nella prima giornata nel K1 Under 18 Women, chiudendo al 13° posto finale.

Viola Salvicchi ha concluso con un buon 7° posto nel C1 Under 18 Women.

Alexander Kuzmenko, impegnato nel K1 Under 16, ha chiuso al 28° posto.

Per il Granda Canoa Club, la tappa di Valstagna rappresenta quindi un bilancio di squadra estremamente positivo: una medaglia internazionale, diversi piazzamenti di rilievo e finali conquistate in più categorie.

«L’argento di Simone è un risultato di grande valore, ma siamo molto soddisfatti di tutta la squadra – commenta Fulvio Fina, allenatore del Granda Canoa Club –. In un circuito internazionale così competitivo, ogni finale conquistata, ogni piazzamento e ogni gara portata a termine con carattere rappresentano un passaggio importante nel percorso di crescita dei nostri atleti. Simone ha ottenuto una medaglia straordinaria, Mattia ha sfiorato nuovamente il podio e gli altri hanno dimostrato di poter competere con determinazione in contesti di alto livello».

La trasferta di Valstagna conferma il buon lavoro svolto dal Granda Canoa Club sul settore giovanile e la crescita costante di un gruppo che continua a confrontarsi con determinazione sui principali campi gara nazionali e internazionali.