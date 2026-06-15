A Garessio ultimo giorno di scuola all’insegna del rispetto del codice della strada

Si è concluso con una giornata all'insegna dell'educazione stradale il progetto "Futuri Drivers", promosso dalla Polizia locale con l'obiettivo di far acquisire agli alunni della Scuola Primaria di Garessio una maggiore consapevolezza delle norme del Codice della strada attraverso attività pratiche e interattive, aiutandoli al tempo stesso a riflettere sul rispetto dei beni comuni.

Per l'occasione è stato allestito un percorso con segnaletica stradale all'interno della pista di pattinaggio di Garessio, dove i bambini hanno potuto cimentarsi in diverse attività utilizzando biciclette, skate e monopattini.

L'esperto Riccardo Canevari, che la scuola ringrazia per la disponibilità e la collaborazione, ha illustrato con semplicità le principali regole che riguardano i diritti e i doveri di pedoni e ciclisti, oltre alla segnaletica stradale di base. Un'occasione preziosa per aiutare i più giovani a sviluppare una maggiore conoscenza dell'ambiente urbano, sensibilità ecologica e senso civico.

L'educazione alla sicurezza stradale rappresenta infatti un'importante componente dell'educazione civica e fornisce agli alunni le conoscenze fondamentali per diventare cittadini responsabili e, un domani, automobilisti consapevoli.