A Limone Piemonte arrivano le installazioni della Cracking Art e si apre in contest fotografico

Fanno capolino già da qualche giorno per le vie del centro e hanno destato curiosità e interrogativi. Le hanno chiamate “Favole Urbane”. Una sorpresa inattesa dai colori sgargianti, dalle dimensioni mastodontiche ma anche dai valori profondi, che, attraverso l’arte, ci portano a riflettere su svariati argomenti.



Eccoli già immortalati da centinaia di visitatori i protagonisti di Cracking Art, il movimento artistico internazionale che da oltre trent’anni porta nelle città opere ispirate al mondo animale.

I suoi artisti “prestano” per quest’estate a Limone Piemonte coccodrilli, chiocciole, rondini, conigli e tanti altri simpatici animali che creano un ponte tra la cittadina turistica e la natura circostante: "Da questo dialogo tra natura e spazio urbano nascono nuove suggestioni e storie da immaginare e raccontare" spiegano i promotori.

