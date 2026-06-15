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Attualità | 15 giugno 2026, 12:46

A Limone Piemonte arrivano le installazioni della Cracking Art e si apre in contest fotografico

Presentazione e conferenza stampa venerdì 19 giugno, alle 16,30. Esposizione visitabile tutta l'estate

Fanno capolino già da qualche giorno per le vie del centro e hanno destato curiosità e interrogativi. Le hanno chiamate “Favole Urbane”. Una sorpresa inattesa dai colori sgargianti, dalle dimensioni mastodontiche ma anche dai valori profondi, che, attraverso l’arte, ci portano a riflettere su svariati argomenti.


Eccoli già immortalati da centinaia di visitatori i protagonisti di Cracking Art, il movimento artistico internazionale che da oltre trent’anni porta nelle città opere ispirate al mondo animale. 

I suoi artisti “prestano” per quest’estate a Limone Piemonte coccodrilli, chiocciole, rondini, conigli e tanti altri simpatici animali che creano un ponte tra la cittadina turistica e la natura circostante: "Da questo dialogo tra natura e spazio urbano nascono nuove suggestioni e storie da immaginare e raccontare" spiegano i promotori.
 

comunicato stampa

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