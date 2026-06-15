A Magliano Alfieri un incontro dedicato all'accessibilità nei luoghi turistici e culturali

Il patrimonio culturale rappresenta una delle principali risorse del territorio, ma la sua valorizzazione passa sempre più dalla capacità di renderlo realmente accessibile, accogliente e inclusivo. Da questa consapevolezza nasce l'incontro "Accessibilità, fruibilità e accoglienza nei luoghi turistici e culturali", in programma venerdì 26 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il Salone degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri.

L'iniziativa si inserisce nel progetto culturale Sentieri dei Frescanti, percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del territorio che, attraverso incontri, visite ed eventi, promuove una nuova lettura dei luoghi della memoria e dell'identità locale.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Magliano Alfieri, Giulia Adriano, ai quali si uniranno i saluti dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, partner dell'iniziativa e da sempre impegnato nella diffusione della cultura del progetto e della qualità dell'abitare.

Seguirà l'introduzione di Silvana Pellerino, curatrice del progetto Sentieri dei Frescanti, che illustrerà il percorso di valorizzazione del patrimonio artistico del Roero e il significato di un approccio capace di coniugare cultura, paesaggio e inclusione.

Il cuore dell'incontro sarà l'intervento di Sara Piana, dell'Istituto Italiano per il Turismo per Tutti (IsITT), dedicato ai temi dell'accessibilità e della fruibilità nei luoghi turistici e culturali. Un approfondimento che offrirà spunti concreti su come progettare e gestire spazi capaci di accogliere ogni persona, trasformando l'inclusione in un valore aggiunto per il territorio e per il turismo.

L'appuntamento intende offrire uno spazio di confronto tra professionisti, amministratori, operatori culturali e cittadini, evidenziando come l'accessibilità rappresenti oggi non soltanto un dovere civile, ma anche una straordinaria opportunità di crescita culturale, sociale ed economica.

L'evento è organizzato con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo, che ha riconosciuto 2 Crediti Formativi Professionali ai partecipanti, ed è realizzato con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Banca d'Alba.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un'occasione per riflettere sul futuro dei nostri luoghi della cultura e del turismo, affinché possano essere sempre più aperti, accoglienti e accessibili a tutti.