A Pollenzo il 333° Capitolo dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba

Si è svolto all’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo il 333° Capitolo del Solstizio d’Estate dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba, un appuntamento che ha unito cultura, enogastronomia e dimensione internazionale in uno dei luoghi simbolo della storia vitivinicola piemontese.

Ad aprire il Capitolo è stato il Gran Maestro Tomaso Zanoletti, che ha voluto ricordare la figura di Carlo Petrini, recentemente scomparso, sottolineandone il ruolo fondamentale nella valorizzazione del legame tra cibo, territorio e cultura. Un pensiero condiviso da tutti i presenti, a testimonianza dell’eredità lasciata dal fondatore di Slow Food nella promozione delle Langhe e del Roero a livello globale.

Alla giornata hanno preso parte, oltre ai Cavalieri italiani, anche delegazioni internazionali provenienti da Svizzera, Austria, Brasile e Lituania, confermando il ruolo dell’Ordine come ambasciatore del territorio nel mondo.

La parte culturale si è aperta con l’intervento di Federico Piemonte, direttore della Banca del Vino, che ha illustrato il “sistema Pollenzo”, modello unico nato dall’intuizione di Petrini e sviluppatosi attraverso realtà di riferimento come l’Università di Scienze Gastronomiche e la stessa Banca del Vino. Un’esperienza che coniuga formazione, ricerca e tutela del patrimonio enologico.

Le riflessioni sono proseguite con Paolo Tibaldi, attore e scrittore, che ha presentato il volume “Vite di Langa e Roero”, realizzato insieme a Petrini. Un’opera che racconta il territorio attraverso le storie delle persone, custodi di una cultura che ha reso queste colline un punto di riferimento internazionale.

Nel corso del Capitolo sono stati nominati quattro nuovi Cavalieri, tra cui le produttrici Catrina Burzi e Francesca Valente, espressione di una nuova generazione di donne del vino profondamente legate alle radici e al futuro del territorio.

La giornata si è conclusa con il momento conviviale curato dallo chef Daniel Zeilinga del Ristorante Garden, accompagnato dai vini della 50ª Selezione dell’Ordine.

Il prossimo appuntamento sarà il 19 settembre al Castello di Grinzane Cavour con il 334° Capitolo, dedicato alla Selezione dei Grandi Vini dell’Albese, uno dei concorsi enologici più longevi e prestigiosi del territorio.