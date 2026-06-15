Alla ricerca di tracce preistoriche sul sentiero del Rio Laità: escursione gratuita a Ostana il 17 giugno

Si terrà mercoledì 17 giugno a Ostana l'escursione gratuita intitolata “Alla ricerca di tracce preistoriche sul sentiero del Rio Laità”, un'iniziativa che accompagnerà i partecipanti in un affascinante viaggio tra paesaggio alpino, archeologia e memoria del territorio.

L'evento è organizzato dalla Cooperativa di Comunità Viso A Viso, nell'ambito del progetto “La Grande Acqua. Geografie e trasformazioni, ricerche e pratiche dalla sorgente alla foce”, grazie alla collaborazione con Lter Italia (rete di ricerca ecologica di lungo termine coordinata dal Cnr) e con il sostegno del Laboratorio di Creatività Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

L'escursione prenderà il via alle 9 con ritrovo presso il Centro civico e culturale Lou Pourtoun di Ostana. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Il percorso si sviluppa per circa 8,5 chilometri con un dislivello positivo di 550 metri. L'andata sarà prevalentemente in discesa, mentre il ritorno si svolgerà in salita.

L'itinerario seguirà il corso del Rio Laità, lungo i sentieri che collegano Ostana alla località Pertus. Durante la camminata i partecipanti andranno alla scoperta delle tracce lasciate dall'uomo preistorico oltre 5mila anni fa. In queste montagne, infatti, veniva estratta e lavorata la giadeite, una pietra particolarmente preziosa con la quale venivano realizzate asce e anelloni di grande valore simbolico, successivamente rinvenuti in numerosi siti archeologici dell'Europa occidentale, dalla Bretagna alle isole britanniche.

Gli organizzatori precisano che l'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede un discreto allenamento e una buona predisposizione alla camminata su sentieri di montagna.

Per partecipare è necessario essere equipaggiati con scarponi da trekking, abbigliamento a strati, giacca antivento, pile, guanti, occhiali da sole, crema solare, borraccia e pranzo al sacco. Sono inoltre consigliati i bastoncini da trekking.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 340-7626196 e

320-2712282, oppure scrivere all'indirizzo e-mail info@visoaviso.it