Anas interrompe le asfaltature sulla Statale 21, il sindaco di Gaiola attacca: “Paese abbandonato senza spiegazioni”

Riasfaltature interrotte lungo la Statale 21 del Colle della Maddalena. Dopo le sollecitazioni dei sindaci dell’alta valle Stura e l’avvio degli interventi da parte di Anas per ripristinare il manto stradale fortemente deteriorato dall’inverno, il cantiere si è improvvisamente fermato a Gaiola senza alcuna comunicazione ufficiale al Comune.

I lavori erano partiti da Argentera, comune di confine con la Francia, per poi scendere progressivamente verso valle. Dopo il rifacimento di alcuni tratti fino a Moiola e una parte nei pressi di un’attività commerciale a Gaiola, gli operai hanno smontato il cantiere lasciando incompleto proprio il centro abitato.

Nel paese restano carreggiate sconnesse, avvallamenti e attraversamenti pedonali ormai quasi cancellati, in particolare nella zona degli uffici postali e delle attività commerciali che si affacciano sulla statale. Una corsia sarebbe in condizioni particolarmente critiche, con rischi per pedoni, motociclisti, biciclette e automobilisti.

“Gaiola è stata abbandonata da Anas senza comunicazioni ufficiali e senza valide giustificazioni – attacca il sindaco Paolo Bottero –. Abbiamo saputo tutto soltanto tramite indiscrezioni raccolte dagli operai. Prima ci avevano detto che sarebbero tornati la settimana successiva, poi che mancavano i fondi e infine che forse i lavori riprenderanno in autunno”.

La notte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno il ponte dell’Olla era stato chiuso al traffico proprio per consentire le asfaltature senza pesare sulla circolazione, ma il completamento dell’intervento nel centro abitato non è mai arrivato.

Bottero evidenzia anche il problema della sicurezza in vista dell’estate: “Tra poche settimane avremo migliaia di turisti diretti in valle e verso il confine francese. A questi si aggiunge il continuo passaggio di mezzi pesanti e tir diretti all’estero e allo stabilimento di Acqua Sant’Anna. Le vibrazioni aggravano una situazione già critica, con il fondo pieno di crepe e avvallamenti”.

Il sindaco lamenta l’assenza di interlocuzione da parte di Anas: “Noi amministratori locali dobbiamo rispondere ai cittadini per qualsiasi problema, mentre un ente nazionale può fermare un cantiere e sparire senza nemmeno una comunicazione ufficiale. È un modo di operare inaccettabile”.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, durante le lavorazioni sarebbero stati utilizzati anche consistenti quantitativi di asfalto residuo derivanti dalla pulizia della finitrice, materiale che avrebbe potuto essere utilizzato per rattoppare alcune delle situazioni più critiche presenti lungo il tracciato.

Ora il Comune si è già attivato per ottenere chiarimenti attraverso il presidente dell’Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel e con l’interessamento dell’onorevole Monica Ciaburro.

Ma Bottero annuncia anche possibili iniziative se non arriveranno risposte in tempi rapidi: “Se entro breve non verremo convocati da Anas organizzeremo iniziative pubbliche di protesta. Sono pronto a convocare un Consiglio comunale aperto, invitando formalmente il Prefetto e il Ministro dei Trasporti. E continueremo ogni due settimane finché non avremo risposte certe”.

Nel frattempo resta l’incertezza anche sulla segnaletica orizzontale: nel centro abitato gli attraversamenti pedonali risultano ormai quasi invisibili e non è chiaro se Anas procederà almeno con il rifacimento delle strisce in attesa della ripresa delle asfaltature.