Fidapa Mondovì al Santuario di Vicoforte: cultura e leadership al femminile

Un’intera giornata dedicata alla scoperta del territorio e alla riflessione sul ruolo della leadership femminile, tra passato e presente. È quella promossa dalla sezione di Mondovì della Fidapa BPW Distretto Nord Ovest, che ha organizzato un evento culturale e associativo al Santuario di Vicoforte, richiamando numerose socie provenienti da diverse realtà del territorio.

La mattinata è stata dedicata alla visita guidata della basilica, accompagnata dall’approfondimento storico del professor Giancarlo Comino, che ha illustrato il contributo delle grandi donne benefattrici legate al Santuario e al territorio circostante, offrendo uno spaccato significativo del ruolo femminile nella storia locale.

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con un focus su empowerment e imprenditoria. Protagonista l’intervento di Paola Marras, giornalista e referente distrettuale del gruppo di lavoro “Leadership, parità e progettualità”, che ha proposto la relazione “Sotto la cupola: l’arte della leadership femminile”. Un intervento che ha messo in evidenza il valore della comunicazione e della capacità di interpretare la leadership come sintesi tra visione e relazione, utilizzando la cupola ellittica del Santuario come metafora di un nuovo equilibrio tra modelli tradizionali e approcci innovativi.

A portare una testimonianza concreta è stata l’imprenditrice Marzia Danna, che ha sottolineato l’importanza di una leadership fondata sull’ascolto, sulla costruzione di relazioni e sulla condivisione degli obiettivi. Un approccio che si riflette anche nel suo impegno come presidente della onlus Nativitas, attiva nella valorizzazione del Santuario attraverso la formazione di guide volontarie.

A concludere la giornata i ringraziamenti della presidente della sezione monregalese Maria Cristina Gallo Orsi, che ha salutato le socie e le autorità presenti, tra cui la presidente distrettuale Stefania Chinellato, la vicepresidente Francisca Carmen Albamonte, la past president Silvia Moglia, la tesoriera distrettuale Simona Firpo e le presidenti delle sezioni di Saluzzo e Alba.