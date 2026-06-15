Francesca Albanese in diretta al Caffè Sociale di Mondovì

Le Donne in cammino per la Pace di Mondovì , in contemporanea con altri 100 presidi per la Pace italiani, vi danno appuntamento venerdì 19 giugno, alle ore 20.30, al Caffè Sociale, piazza Franco Centro, per la diretta streaming con Francesca Albanese "Palestina anima mundi".
La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, dialogherà con il giornalista Matteo Meloni e presenterà il suo ultimo libro "La luce del risveglio".
A partire dalle ore 19, per chi volesse ricco aperitivo a 8 euro.
Preferibile la prenotazione entro le ore 12 di venerdì al n° 375 817 8138.