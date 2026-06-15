“Quel che passa il convento”: al Monastero di San Biagio arrivano l’omaggio a Paolo Conte e il concerto “Petali Sonori” del Coro Cattleya

Prosegue al Monastero di San Biagio di Mondovì la rassegna estiva “Quel che passa il convento”, inserita nel percorso di Téssere, il programma che intreccia musica, spettacoli, cinema e occasioni di incontro nella cornice del Monastero, con serate di cultura e solidarietà.

L’iniziativa è promossa da Casa do Menor Italia ETS, con il contributo della Fondazione CRC e la collaborazione di Alabuna – birra artigianale. Il ricavato della rassegna contribuirà a sostenere l’apertura di un ambulatorio a Bambadinca, in Guinea-Bissau.



Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle ore 20.30 con “L’uomo del Mocambo – Omaggio a Paolo Conte”, concerto narrativo con Enzo Fornione al pianoforte e voce e Paolo Montagna al clarinetto e clarinetto basso. Il concerto attraversa l’universo musicale di Paolo Conte tra jazz, canzone d’autore, poesia e immaginari cinematografici, mettendo al centro la saga del Mocambo: un bar reale e simbolico, abitato da personaggi, memorie e atmosfere sospese. In programma brani

come “Gli impermeabili”, “Elisir”, “Hemingway”, “Aguaplano” e “Genova per noi”, reinterpretati in una dimensione intima e narrativa.



A dare vita a questo viaggio saranno due musicisti di solida esperienza. Enzo Fornione, diplomato al Conservatorio di Torino, ha studiato jazz e composizione con Palmino Pia; è stato leader del New Swing Quartet, ha inciso un doppio cd live, si è esibito in Italia e Francia ed è docente di pianoforte moderno, cantautorato e composizione alla Fondazione Fossano Musica. Paolo Montagna, clarinettista e polistrumentista cuneese, ha iniziato lo studio del clarinetto da giovanissimo, diplomandosi nel 1993 con il massimo dei voti; ha suonato con diverse orchestre, ha approfondito il repertorio classico e jazz e insegna clarinetto alla Fondazione Fossano Musica.



Il secondo appuntamento è venerdì 19 giugno, con una serata pensata per unire convivialità, musica e sostegno ai progetti di Casa do Menor.

Dalle ore 19.00 sarà possibile partecipare all’aperitivo al Monastero, con le eccellenze del territorio: un’occasione preziosa per vivere gli spazi del Monastero prima del concerto, incontrarsi, cenare in modo informale e contribuire alla finalità solidale della rassegna. Il costo dell’aperitivo è di 12 euro ed è fortemente consigliata la prenotazione anticipata, così da permettere una migliore organizzazione dell’accoglienza e del servizio.

Alle 20.30 seguirà “Petali Sonori”, concerto del Coro Cattleya – Siempre Cantando Voy, diretto da Nitza Rizo. Sarà un viaggio sonoro attraverso culture e geografie diverse: dal Centro America al Sudafrica, fino alla migliore tradizione della canzone popolare del Sud Italia. Il programma intreccia ritmi coinvolgenti della tradizione salentina, delicate ninne nanne, inni di lotta per i diritti civili, canti spirituali e canzoni diventate colonne sonore delle proteste femministe contro la violenza sulle donne. Una proposta intensa e corale, capace di attraversare memoria, diritti, spiritualità e resistenza attraverso la forza della voce collettiva.

Gli appuntamenti successivi della rassegna proseguiranno mercoledì 24 giugno con l’esperienza birra al Monastero: visita al luppoleto di Alabuna, degustazione di tre birre artigianali e aperitivo (importante prenotare), seguita alle 21.00 dal cinema all’aperto con “Raízes Sem Terra”, documentario di Francesco Ballarini sulla lotta per la terra e sugli effetti della crisi climatica nelle comunità rurali dello Stato di Bahia, in Brasile.

Venerdì 26 giugno, dalle 19.00, tornerà l’aperitivo al Monastero, seguito alle 20.30 da “I migranti di Gianden – Omaggio a Franco Battiato” con lo spettacolo “Le altezze di Franco”.

Mercoledì 1 luglio, ancora aperitivo dalle 19.00 e, alle 20.30, “La Signora Meraviglia”, recital di narrazione e musica con Saba Anglana e Fabio Barovero, in collaborazione con Festival Funamboli 2026 e Festa dei Popoli 2026 – Mondovì.

L’ingresso agli eventi è gratuito. In caso di pioggia, gli appuntamenti si svolgeranno all’interno. Per l’aperitivo del 19 giugno e per gli altri momenti conviviali è richiesta la prenotazione via email o telefono.