Savigliano, arriva un imperdibile concerto tributo ai Pink Floyd a favore dell’Aido

Un concerto davvero speciale è quello in programma venerdì 19 giugno, alle ore 21.30, a Savigliano in piazza del Popolo, presso l’Ala Polifunzionale, con l’esibizione dei Mosaico - Pink Floyd Tribute Band.

L’evento è patrocinato dal Comune e permetterà di raccogliere fondi da destinare alle iniziative dell'Aido, sezione di Savigliano, Marene e Monasterolo.

Non sarà solo uno show musicale, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. In scaletta, naturalmente, i grandi successi della storica band inglese, proposti da un gruppo musicale apprezzato per sonorità e arrangiamenti in armonia con l'immaginario Floydiano di cui ricrea fedelmente l’esperienza.

Il loro impegno è quello di riportare sul palco lo spirito dei Pink Floyd, pionieri ineguagliabili nel mondo del progressive rock, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica con il loro sound innovativo e le accattivanti esibizioni dal vivo.

Insomma, un appuntamento da non perdere sia per gli appassionati dei Pink Floyd che per gli amanti della convivialità. Prevista infatti l’apericena dalle ore 19 con offerta minima a partire da 5 euro a persona, fino ad esaurimento posti (Info 380/3851779).

Divertimento più solidarietà, meglio di così!