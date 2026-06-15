Distacco di intonaco in corso Nizza a Cuneo: nessun ferito, area messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Distacco di alcune porzioni di intonaco questa mattina, lunedì 15 giugno intorno alle 9, sotto i portici di corso Nizza a Cuneo, nei pressi del civico 54.

A segnalare il cedimento è stata una donna di passaggio che ha notato la caduta del materiale dal soffitto del porticato. Non risultano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, che hanno effettuato una verifica della porzione interessata dal distacco e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Successivamente è intervenuta la Polizia Locale, che ha delimitato la zona con apposite transenne per consentire le verifiche e impedire il transito sotto il tratto interessato.