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Cronaca | 15 giugno 2026, 15:49

Distacco di intonaco in corso Nizza a Cuneo: nessun ferito, area messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Intervento nella mattinata nei pressi del civico 54 dopo la segnalazione di una passante. Zona transennata dalla Polizia Locale

Distacco di intonaco in corso Nizza a Cuneo: nessun ferito, area messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Distacco di alcune porzioni di intonaco questa mattina, lunedì 15 giugno intorno alle 9, sotto i portici di corso Nizza a Cuneo, nei pressi del civico 54.

A segnalare il cedimento è stata una donna di passaggio che ha notato la caduta del materiale dal soffitto del porticato. Non risultano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, che hanno effettuato una verifica della porzione interessata dal distacco e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Successivamente è intervenuta la Polizia Locale, che ha delimitato la zona con apposite transenne per consentire le verifiche e impedire il transito sotto il tratto interessato.

redazione

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