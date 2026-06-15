Profondo cordoglio a Bra per la morte di Claudio Benini, figlio della titolare del Bar San Giovanni

Una tragedia che ha colpito profondamente non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità braidese. È morto a soli 20 anni Claudio Benini, giovane di Carmagnola (TO) e figlio di Renata Briano, titolare insieme alla sorella Melissa del Bar San Giovanni di Bra, storico punto di riferimento del centro cittadino. Claudio apparteneva inoltre alla Sezione Arbitri di Nichelino, dove era conosciuto e apprezzato.

Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di venerdì 12 giugno, intorno alle 22, a Carignano, lungo la ex statale 20 del Colle di Tenda. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la strada in direzione La Loggia a bordo della sua Yamaha MT-07 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, uscendo dal margine destro della carreggiata e andando a schiantarsi contro un cartello stradale.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 di Azienda Zero, supportati dall’équipe dell’elisoccorso regionale. Dopo le prime cure sul posto, Claudio Benini è stato trasportato in elicottero al CTO di Torino, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Purtroppo il giovane è deceduto intorno all’una e mezza della notte a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una profonda ondata di commozione a Bra. Con un messaggio carico di affetto e partecipazione, i commercianti di via Vittorio Emanuele e via Marconi hanno espresso la loro vicinanza a Renata Briano e ai suoi familiari.

"Con il cuore colmo di tristezza, tutti i commercianti di via Vittorio Emanuele e via Marconi e l’intera città di Bra si stringono attorno alla nostra cara collega e amica Renata, titolare del Bar San Giovanni, e alla sua famiglia per la tragica perdita del loro amato figlio Claudio", si legge nel messaggio di cordoglio.

Parole che testimoniano il forte legame tra la famiglia e la città. "Il ricordo del suo sorriso, della sua passione e della sua giovane vita resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo", prosegue il testo, che si conclude con un abbraccio simbolico e collettivo: "Bra è con voi. Tutti noi siamo con voi, oggi e nei giorni che verranno".