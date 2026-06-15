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Curiosità | 15 giugno 2026, 19:45

Da Salmour al Palio di Fossano: l'esperienza del consigliere Alberto Galleano, da 30 anni figurante in costume

“Un’emozione rimasta inalterata nel tempo” dice il rappresentante di Borgo Salice, pronto a sfilare anche nel 2027

Alberto Galleano e la sorella Maura al Palio 26 di Fossano, davanti i genitori

Alberto Galleano e la sorella Maura al Palio 26 di Fossano, davanti i genitori

Sono tante le storie legate alla tradizione che caratterizza i 47 anni del recente Palio dei Borghi di Fossano. 

Tra queste, quella che riguarda il consigliere comunale di Salmour Alberto Galleano che, da ben trent’anni, è uno dei 600 figuranti che si propone alla sfilata in Città e sfoggia il suo abito rinascimentale prima delle classiche competizioni in piazza Castello.

È già da molto tempo che sfilo, un trentennio. Prima indossavo il costume del jolly, ora invece faccio parte dei figuranti dell’alto ceto sociale di Borgo Salice. – commenta Galleano, accompagnato dalla dama di corte, impersonata in questo caso dalla sorella Maura, con il suo piccolo Lorenzo. - Ogni anno l'emozione è comunque la stessa della prima volta”. Insieme ad Alberto, hanno anche sfilato con gioia i suoi genitori.

L'ennesimo ricordo che rimane impresso nel cuore di Galleano, pronto già a vivere una nuova esperienza nel 2027.

Cristiano Sabre

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