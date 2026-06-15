Da Salmour al Palio di Fossano: l'esperienza del consigliere Alberto Galleano, da 30 anni figurante in costume

Sono tante le storie legate alla tradizione che caratterizza i 47 anni del recente Palio dei Borghi di Fossano.

Tra queste, quella che riguarda il consigliere comunale di Salmour Alberto Galleano che, da ben trent’anni, è uno dei 600 figuranti che si propone alla sfilata in Città e sfoggia il suo abito rinascimentale prima delle classiche competizioni in piazza Castello.

“È già da molto tempo che sfilo, un trentennio. Prima indossavo il costume del jolly, ora invece faccio parte dei figuranti dell’alto ceto sociale di Borgo Salice. – commenta Galleano, accompagnato dalla dama di corte, impersonata in questo caso dalla sorella Maura, con il suo piccolo Lorenzo. - Ogni anno l'emozione è comunque la stessa della prima volta”. Insieme ad Alberto, hanno anche sfilato con gioia i suoi genitori.

L'ennesimo ricordo che rimane impresso nel cuore di Galleano, pronto già a vivere una nuova esperienza nel 2027.