Festa degli Aquiloni, successo al Parco San Cassiano di Alba [FOTO]

Non una semplice fiera né una tradizionale sagra, ma un pomeriggio all’aria aperta dedicato al divertimento genuino e alla socialità. La Festa degli Aquiloni del Quartiere San Cassiano, giunta alla sua 19ª edizione, ha confermato anche quest’anno la sua formula vincente: sabato 6 giugno il Parco San Cassiano, in corso Piave, si è riempito di famiglie, colori e sorrisi, con il cielo animato da centinaia di aquiloni.

Il programma, ricco e senza pause, ha visto protagonisti proprio gli aquiloni grazie al laboratorio e alle installazioni curate dall’associazione Free Vola di Biella. Circa 300 aquiloni costruiti nel corso del pomeriggio testimoniano meglio di ogni parola l’ampia partecipazione all’iniziativa.

Grande successo anche per i giochi di una volta, proposti dal Ludobus dell’associazione R.E.S.P.I.R.O. insieme ai giochi in legno del Comitato di Quartiere: attività semplici e senza tempo, capaci di coinvolgere tutte le età. Applausi per lo spettacolo teatrale “Il sole e il vento” del Collettivo Scirò, mentre un momento particolarmente apprezzato è stata la sfilata degli allievi della scuola APRO, che hanno portato in scena una passerella originale sul prato, tra creatività e freschezza.

A rendere ancora più vivace la giornata hanno contribuito gli sbandieratori e musici del borgo di Santa Rosalia, la merenda gratuita preparata dall’Accademia Alberghiera APRO e l’apericena curata dall’Osteria Sociale Magna Neta e dal bar Albarolo, il tutto accompagnato dalla conduzione di Andrea di Hypewaves e Vale di WRAPdZONA.

In molti hanno scelto di raggiungere il parco in bicicletta o monopattino, aderendo all’invito degli organizzatori: una scelta premiata con l’estrazione finale di gadget e premi per tutti i partecipanti.

Protagonista indiscusso della giornata è stato il Parco San Cassiano, riscoperto da molti e valorizzato come spazio di incontro e convivialità. «Il nostro intento è far divertire tutti e far scoprire quanto si stia bene nel parco», spiegano dal Comitato di Quartiere. «È un fiore all’occhiello che merita di essere vissuto».

Dietro il successo dell’evento, il lavoro di numerosi volontari e il sostegno degli sponsor, fondamentali per la realizzazione della festa. Uno sguardo è già rivolto al futuro, con l’auspicio di coinvolgere nuove realtà per continuare a garantire un appuntamento ormai amato dalla città.

L’invito, intanto, resta valido tutto l’anno: vivere e frequentare il Parco San Cassiano, uno spazio aperto a tutti nel cuore del quartiere.