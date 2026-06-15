La nobiltà dell’educazione finanziaria: i "Primi Passi" di Ghisolfi in Calabria

Il best seller numero otto del banchiere scrittore Giuseppe Ghisolfi compie i propri "Primi Passi" sulla Punta dello Stivale italiano, nella regione collocata nel cuore del Mediterraneo e crocevia di culture, popoli e tradizioni in un mix tra le sfide della logistica moderna e quelle della salvaguardia di uno dei patrimoni storici più antichi d'Europa: l'iniziativa, che si svolgerà tra sabato e domenica di questa settimana nella provincia di Vibo Valentia, è stata resa possibile dall'impegno del barone Giuseppe Cordopatri dei Capece, a conferma del valore socialmente trasversale delle discipline finanziarie come fattore di sviluppo delle economie reali dei piccoli Comuni del Mezzogiorno

Il professor Ghisolfi, accolto e introdotto presso le locali autorità dal barone Cordopatri, si recherà nella giornata di sabato nel Comune di Rombiolo e, in quella successiva, nella suggestiva municipalità di Tropea. Si tratta della prima trasferta del banchiere scrittore in Calabria, mentre in precedenza eventi prestigiosi di educazione finanziaria, basati sui manuali e sulle lezioni magistrali dello stesso, si erano tenuti in Puglia e in Campania.

I Cordopatri di Capece sono una famiglia altamente rappresentativa della società nobile del Mezzogiorno, oltre a costituire un casato da sempre attivo nelle azioni e nelle iniziative di legalità, sussidiarietà e solidarietà sociale.