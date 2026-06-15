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Curiosità | 15 giugno 2026, 11:38

Trinità: 210 commensali alla cena di fine anno scolastico al Parco Allea [FOTO]

Un momento conviviale riuscito con tante famiglie e alunni partecipanti. Merito dei volontari, degli sponsor e dei tanti cuochi che hanno organizzato grigliata e preparato un’ottima crostata

Festeggiata, a  Trinità, la fine dell’anno scolastico. Lo scorso venerdì 12 giugno, infatti, si è tenuta al parco Allea la simbolica cena.

Presenti in tutto 210 persone, con tante famiglie e i loro figli, in una serata all’insegna dell’armonia e di tanto divertimento.

Per l’occasione la sindaca Ernesta Zucco ha commentato: “Un grande ringraziamento alla Cassa di Risparmio di Fossano e alla ditta Saced per il contributo. Un grazie speciale va ai cuochi Gino Dogliani, Valerio Bono, Giovenale Dotta, Enea Bessone, Enzo Arpellino, Sergio Rovere, Sebastiano Panero, il giovanissimo Aaron Bessone, Maresa Perucca, Maria Piera Bono, Lenuccia Filippi, Tatiana Borgogno e Monica Giaccone che hanno cucinato carne alla griglia, patatine fritte e servito un’ottima crostata”.

Cristiano Sabre

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