Rifreddo, successo per la prima Olimpiade dei borghi

Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dello spirito di comunità ha animato Rifreddo sabato 13 giugno, in occasione della prima edizione delle Olimpiadi Rifreddesi, manifestazione organizzata dall’ASD Rifreddo Calcio in collaborazione con il Comune di Rifreddo e la Pro Loco Rifreddo.

L’evento ha coinvolto decine di partecipanti e numerosi spettatori che hanno seguito con entusiasmo le sfide tra i tre borghi storici del paese: Devesio, Piazza e Monastero. Una formula che ha saputo unire competizione sportiva e voglia di stare insieme, trasformando l’intera giornata in una vera festa per la comunità.

Il programma ha proposto diverse discipline, dal beach volley al calcio fino alla corsa, con gare combattute e ricche di emozioni che hanno visto i partecipanti sfidarsi con determinazione e correttezza. A rendere ancora più speciale la manifestazione è stato il grande coinvolgimento del pubblico, che ha sostenuto i propri colori con entusiasmo e partecipazione.

Al termine delle competizioni, a conquistare la vittoria finale è stato il Borgo Devesio, che grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle varie prove si è aggiudicato il titolo della prima edizione delle Olimpiadi Rifreddesi. Sul podio anche i borghi di Monastero al secondo posto e della piazza Piazza al terzo posto, protagonisti di una giornata caratterizzata da grande fair play e amicizia.

La manifestazione è poi proseguita con il Gran Galà finale, eseguito dall’ASD Relevé, coordinato da Asia Lammardo, e a seguire le premiazioni, la cena in piazza e la festa serale, momenti che hanno ulteriormente rafforzato il senso di appartenenza e condivisione tra i cittadini.

"Desidero complimentarmi con l’ASD Rifreddo Calcio, nella persona del presidente Alessandro Dastrù, con tutti i volontari e con le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento – commenta il sindaco Elia Giordanino –. Questa prima edizione delle Olimpiadi Rifreddesi rappresenta un importante momento di aggregazione per il nostro paese. Vedere i tre borghi sfidarsi in un clima di amicizia, coinvolgendo giovani, famiglie e cittadini di tutte le età, è stato motivo di grande soddisfazione. Iniziative come questa rafforzano il senso di comunità e valorizzano il nostro territorio. L’auspicio è che possa diventare un appuntamento fisso negli anni a venire. Un grazie anche al parroco don Angelo Vincenti e agli impianti sportivi di Rifreddo per aver concesso gli spazi per l’evento".

Il bilancio della giornata è dunque estremamente positivo: la prima edizione delle Olimpiadi Rifreddesi ha centrato pienamente il proprio obiettivo, quello di unire sport, divertimento e partecipazione, gettando le basi per una tradizione destinata a crescere e consolidarsi nel tempo