Asl Cn2, nuovi ambulatori infermieristici pediatrici a Sommariva Bosco e Bossolasco

L’ASL CN2 potenzia la sanità territoriale con l’attivazione di due nuovi Ambulatori di Infermieristica Pediatrica nelle sedi distrettuali di Sommariva Bosco e Bossolasco, con l’obiettivo di rafforzare la presa in carico di prossimità dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Il servizio sarà operativo a Sommariva Bosco a partire da mercoledì 17 giugno 2026, mentre a Bossolasco entrerà in funzione da mercoledì 24 giugno 2026, presso i rispettivi Ambulatori di Comunità. In entrambe le sedi sarà presente un’infermiera pediatrica con cadenza quindicinale, il mercoledì mattina dalle 8 alle 12.30.

I primi appuntamenti previsti sono: per Sommariva Bosco il 17 giugno, 1°, 15 e 29 luglio; per Bossolasco il 24 giugno, 8 e 22 luglio e 5 agosto.

L’iniziativa nasce per offrire un punto di riferimento qualificato e facilmente accessibile sul territorio, promuovendo la presa in carico precoce dei neonati dopo la dimissione dal Punto nascita, il monitoraggio della crescita e dello sviluppo, il sostegno all’allattamento, il supporto all’alimentazione complementare e l’educazione sanitaria rivolta a genitori e bambini.

Presso l’ambulatorio di Bossolasco, fin dall’avvio del servizio, nella fascia oraria tra le 8 e le 9 sarà inoltre possibile effettuare prelievi ematici per i minori di 18 anni ed esami colturali, come raccolta urine e feci, previa prescrizione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. Il servizio sarà attivato a breve anche a Sommariva Bosco.

Con l’apertura dei due nuovi ambulatori – i primi al di fuori delle cinque Case di Comunità dove il servizio era già presente – l’ASL CN2 conferma l’impegno nel rendere l’assistenza sanitaria sempre più vicina ai cittadini, migliorando l’accessibilità alle cure e consolidando la rete dedicata all’età pediatrica.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0172 140 8169.