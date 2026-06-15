Maria Federica Grasso nuovo primario di Neurologia al S. Croce e Carle di Cuneo

Maria Federica Grasso, primario di Neurologia dal 30 ottobre 2023 presso l’ospedale di Mondovì, è il nuovo direttore della struttura complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Prenderà servizio domani, martedì 16 giugno.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, la dottoressa Grasso ha conseguito la Specializzazione nella disciplina di Neurologia presso lo stesso Ateneo. Dal 2022 è stata responsabile della struttura semplice Stroke Unit dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, dove ha prestato servizio dal 2007.

La dottoressa Grasso ha acquisito competenze ed esperienza nell’ambito della neurologia clinica, della neurologia intensiva dell’Unità Ictus, in ambito neurofisiologico con particolare riferimento alla patologia del sistema nervoso periferico, nell’ambito di patologie relative alla Sclerosi Multipla e in ambito ambulatoriale per la cefalea.

Dal Duemila svolge attività di ricerca e sperimentale in prevalenza nell’ambito della malattia cerebrovascolare e della sclerosi Multipla. E’ coautrice di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali ed è autore e co-autore di lavori scientifici, anche come relatore in consessi congressuali.

Ha inoltre partecipato attivamente a studi clinici nazionali e internazionali e a sperimentazioni farmacologiche in ambito neurologico oltreché a gruppi di lavoro per la stesura di protocolli diagnostico terapeutici assistenziali, linee guida aziendali e interaziendali.

Il direttore generale del S. Croce e Carle Franco Ripa: “Per la dottoressa Grasso si tratta di un ritorno presso la nostra Azienda Ospedaliera e siamo lieti di accoglierla. Ritorna in un ambiente che le è familiare, sono certo che saprà favorire il lavoro di squadra e portare la sua preziosa esperienza a servizio dell’Ospedale, dei collaboratori e dei pazienti. Le auguro buon lavoro.”