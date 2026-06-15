Garessio, consegnato il “Premio Bontà Maestra Enrica”

Mercoledì 10 giugno la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Garessio ha celebrato un momento di profonda emozione e valore educativo con la cerimonia di consegna della sesta edizione del “Premio Bontà Maestra Enrica”.

L'iniziativa, nata per onorare la memoria di Enrica Ruaro — storica insegnante della scuola primaria che ha dedicato ben 43 anni alla scuola, seguiti da altri 6 anni di prezioso volontariato — si conferma un appuntamento centrale per valorizzare le doti umane dei più piccoli.

Quest’anno il premio è stato conferito a quattro alunni della scuola primaria, distintisi per i loro comportamenti esemplari: atti di gentilezza, spirito di inclusione, disponibilità verso i compagni in difficoltà. Gli studenti premiati provengono da diversi plessi dell’Istituto: due alunne del plesso di Garessio, un’alunna del plesso di Nucetto e un alunno del plesso di Bagnasco.

Il riconoscimento vuole premiare chi, quotidianamente, sceglie di tendere una mano al prossimo, incarnando quei valori di empatia e generosità che hanno guidato la carriera della maestra Enrica.

Il successo e la continuità di questo progetto sono resi possibili grazie alla generosità della famiglia Dani, che fin dalla prima edizione sostiene con convinzione l’iniziativa, rendendo concreto un omaggio che attraversa le generazioni.

La scuola desidera esprimere un sentito ringraziamento a Carlo, Elisa e Andrea Dani per la costanza e la sensibilità con cui, anno dopo anno, supportano l’Istituto, e al Sindaco di Garessio Luciano Sciandra per la partecipazione all’evento.





