Manta, gli alunni della Primaria incontrano i volontari di l’Aib Protezione Civile

La scorsa settimana la squadra Aib e Protezione Civile di Manta ha incontrato gli alunni delle classi terze e quinte della scuola primaria, nell’ambito di un progetto annuale proposto dal Comune e dedicato alla sensibilizzazione ambientale e alla conoscenza delle attività di volontariato sul territorio. Un primo appuntamento si era già svolto nei mesi scorsi con le classi terze.

L’iniziativa si è rivelata particolarmente coinvolgente e partecipata. Attraverso l’utilizzo di slide e materiale illustrativo, i volontari hanno spiegato ai ragazzi il proprio impegno quotidiano, soffermandosi soprattutto sulle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, ma anche sui numerosi compiti di protezione civile svolti a supporto della comunità mantese e delle manifestazioni organizzate sul territorio.

“Gli alunni – spiegano il presidente dell’Aib Luciano Tallone e il volontario Gianni Donalisio – si sono dimostrati molto attenti e partecipativi, intervenendo ripetutamente con domande precise e argute. Un interesse che ha positivamente sorpreso anche noi volontari e che dimostra una crescente sensibilità dei più giovani verso le tematiche ambientali”.

Terminata la parte teorica in aula, l’incontro è proseguito all’esterno della scuola, dove i volontari hanno mostrato ai bambini mezzi e attrezzature utilizzati nelle attività di cura e manutenzione del territorio e negli interventi di spegnimento degli incendi boschivi. L’occasione è stata utile anche per illustrare il ruolo della Protezione Civile durante emergenze come alluvioni, terremoti e altre calamità naturali.

Grande curiosità e interesse hanno accompagnato la dimostrazione pratica, che ha consentito agli studenti di avvicinarsi concretamente al mondo del volontariato e di comprendere l’importanza del lavoro svolto da queste realtà a tutela dell’ambiente e della sicurezza collettiva.

Al termine dell’iniziativa ogni alunno ha ricevuto un cappellino colorato, materiale didattico e un attestato simbolico di ‘Piccola guardia del bosco’, a ricordo dell’esperienza vissuta.

I due incontri hanno rappresentato un’importante occasione di crescita sia per gli studenti sia per gli stessi volontari, confermando l’efficacia di un progetto che punta a diffondere, fin dalla più giovane età, i valori del rispetto dell’ambiente, della prevenzione e della cittadinanza attiva.

“Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di tante persone – sottolineano dalla squadra Aib –. Un ringraziamento particolare va all’assessore Stefania Lasagno per averci proposto questa opportunità, alla referente Michela Cayre per la disponibilità dimostrata nelle varie fasi organizzative, alle insegnanti delle classi terze e quinte e alla ditta mantese Multitel Pagliero, che ha gentilmente donato i cappellini distribuiti agli alunni”.