Racconigi, eletta la sindaca dei ragazzi Amalia Vasilache

Nei giorni scorsi a Racconigi si sono svolte le elezioni del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi: sono stati ben 242 i votanti ed è risultato vincitore il programma “La Racconigi del futuro”, elaborato dalla classe 2A. A guidare il nuovo Consiglio sarà la sindaca Amalia Vasilache.

Sono stati inoltre eletti: Ahmed Belasla (classe 2D), Leonard Bersano (classe 2A), Ioana Gabriela Bucse (classe 2C), Vittorio Cereser (classe 2C), Noel Dani (classe 2B), Adele Felicita Gianoglio (classe 2B), Avneer Kaur (classe 2A), Mattia Lenta (classe 2A), Arianna Lo Buono (classe 2C), Rayan Mansouri (classe 2B), Francesco Mondino (classe 2A) e Firdaus Ouassiri (classe 2D).

“Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti alla neosindaca Amalia Vasilache e a tutti i ragazzi e le ragazze eletti nel nuovo Consiglio comunale. Un ringraziamento va invece al sindaco uscente Alberto Marengo e ai componenti del Consiglio che hanno concluso il loro mandato, per l’impegno, la partecipazione e il contributo offerto -commenta la consigliera con delega all’Istruzione Elisa Reviglio- Durante questa esperienza elettorale si è respirata una sana aria di fair play tra i candidati e tra le liste, un aspetto che mi ha particolarmente colpita e che rappresenta un bellissimo segnale. I ragazzi hanno dimostrato di aver compreso il vero significato di questa iniziativa, che non nasce per creare divisioni tra vincitori e vinti, ma per educare all’inclusione, alla partecipazione e alla responsabilità”.

Il programma della lista vincitrice comprende diversi progetti per migliorare la vita scolastica dei ragazzi. Tra le iniziative presentate l’organizzazione di visite didattiche e culturali gratuite sul territorio e il miglioramento dei servizi igienici scolastici.

Un altro punto importante è il potenziamento della biblioteca tramite la creazione di un gruppo di studenti incaricato della sua gestione e l’installazione di un box per la raccolta e la donazione di libri da parte delle famiglie.

Tra i progetti più significativi la realizzazione di uno spazio dedicato al doposcuola, pensato come luogo di studio assistito ma anche di socializzazione, con attività ricreative e momenti di aggregazione. A questo proposito, il sindaco Valerio Oderda ha suggerito di valutare soluzioni alternative, qualora non fosse possibile attivare il servizio all’interno dei locali scolastici, ipotizzando una collaborazione con gli educatori del Centro Giovani.

Completano il programma la richiesta di installare distributori automatici per il ristoro degli studenti durante gli intervalli e la proposta di estendere di cinque minuti la durata del secondo intervallo scolastico.