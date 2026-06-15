BASEBALL SERIE B / Scacco matto del JFK Mondovì sulla (ex) capolista Lodi: I Galletti vincono e ora sono primi in solitaria

Come una locomotiva impazzita! Il JFK Baseball Mondovì ha ripreso la sua inarrestabile corsa in maniera imponente e sempre più convincente. Dopo aver osservato il proprio turno di riposo, i Galletti si sono sbarazzati in casa dell'Old Rags Lodi, che fino a questa domenica era la capolista assoluta del girone A del Campionato di serie B. I ragazzi di Leo Marconi hanno confermato per l'ennesima volta di essersi messi alle spalle alcune difficoltà di inizio stagione e soprattutto hanno dimostrato di essere in costante crescita.

Contro la formazione lombarda sono giunte due vittorie limpide e il fortino monregalese ancora una volta è rimasto imbattuto. Grazie al doppio successo i Galletti sono balzati in testa alla classifica, anche se Ares e la stessa Lodi hanno ancora una gara da recuperare, ma entrambe dovranno stare ferme per un turno a causa dell'esclusione al Campionato della Catalana. Sugli scudi Julian Pedrono, autore di due poderosi fuori campo, uno dei quali di ben 118 metri. Ma anche contro il Lodi è stato il collettivo il vero protagonista della doppia sfida, con la squadra di casa apparsa sempre sul pezzo e che ha superato a pieni voti un ulteriore esame di maturita. Di seguito il comunicato stampa della società del presidente Stefano Gazzola:

Fine settimana da incorniciare per il JFK Mondovì, che conquista entrambe le sfide di campionato casalinghe contro gli Old Rags di Lodi e si prende la vetta della classifica grazie a due prestazioni solide, caratterizzate da un attacco esplosivo e da un ottimo rendimento sul monte di lancio.

In gara-1 partenza subito aggressiva dei monregalesi, capaci di portarsi sul 2-0 già nel primo inning grazie alle valide di Julian Pedroso, Sebastian Fontana e Alfredo Piñero Obando. Il JFK Mondovì mantiene il controllo dell'incontro fino al sesto inning, quando gli avversari approfittano di un lieve calo del partente Gregorio Cebotari, riuscendo a segnare il punto del momentaneo 2-1. Dal settimo inning, però, i padroni di casa cambiano marcia, mettendo in mostra tutta la loro forza offensiva: arrivano quindi valide in serie firmate da Matteo Ghiglia, Federico Lingua, Pietro Gianoglio, Luca Franceschini e ancora da Julian Pedroso, protagonista assoluto con uno splendido fuoricampo da due punti che ha fissato il punteggio sul 12-1. Il match si conclude quindi al settimo inning per manifesta inferiorità, premiando la superiorità mostrata dal Mondovì nell'arco dell'intera gara. Da sottolineare l'ottima prova sul monte di lancio di Gregorio Cebotari, efficace per sei riprese, prima di lasciare il posto a Luca Franceschini, autore di una prestazione impeccabile che ha chiuso l'incontro senza concedere ulteriori punti agli avversari.

In gara-2 il JFK Mondovì parte con il freno a mano tirato: due errori difensivi nel primo inning hanno infatti permesso agli avversari di passare in vantaggio per 1-0. Per buona parte della gara i monregalesi hanno faticato contro il lanciatore avversario, che ha concesso pochissimo e messo a segno ben 13 strikeout. La svolta è arrivata nel sesto inning, quando l'attacco del Mondovì si è finalmente acceso: determinanti le valide di Sebastian Fontana, Federico Lingua, Luca Franceschini e Alfredo Piñero, alle quali si è aggiunto l'ennesimo sigillo di Julian Pedroso, autore di uno spettacolare fuoricampo da 118 metri che ha dato ulteriore slancio ai suoi. Grazie a questo decisivo cambio di passo, il JFK Mondovì ha ribaltato il risultato fino al definitivo 8-1. Ottima anche la prova dei lanciatori monregalesi: Mathias Riha, che ha disputato cinque inning di qualità, concedendo un solo punto agli avversari, mentre David Chavez ha completato l'opera nelle quattro riprese successive, senza permettere ulteriori segnature.

Il JFK Mondovì sale al primo posto della classifica grazie a questa splendida doppietta, unita al fatto che Piacenza ed Ares, dirette concorrenti, si sono annullate nello scontro diretto, perdendo una gara a testa. I biancoblù confermano il grande momento di forma della squadra e si candidano per un ruolo di protagonista nel finale della stagione.

RISULTATI 9^ GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara PIACENZA ARES 1-3 12-5 JFK MONDOVI’ OLD RAGS LODI 12-1 8-1 RHO BUFF. BOVISIO 5-1 8-9 RIPOSA: EC. BRESCIA

CLASSIFICA GIRONE A

1 JFK MONDOVI’** 11 2 ARES* 11 2 OLD RAGS LODI* 11 4 PIACENZA 9 5 EC. BRESCIA** 4 6 RHO 4 7 BUFFALOES BOVISIO 3

*una partita da recuperare - **turno di riposo già osservato

PROGRAMMA 10^ GIORNATA - 21/06/26