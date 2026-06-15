CICLISMO / Leonardo Viglione si aggiudica la Cicloscalata del Lago a Entracque

Giovedì 12 giugno si è svolta a S.Giacomo d'Entracque, grazie all'organizzazione del CCCC, la Cicloscalata del Lago, quinta prova del campionato provinciale della Montagna Acsi Cuneo 2026, sulla lunga e irregolare, ma pedalabile salita di 10 km che costeggiando la diga e proseguendo lungo l'ombroso vallone montano ha portato gli atleti presenti fino al traguardo posto presso la Baita Monte Gelas.

Protagonista della manifestazione è stato per la settima volta il campione monregalese alfiere del G.S. Passatore Leonardo Viglione, vincitore assoluto delle prime cinque edizioni della corsa dall'ormai lontano 2014 e nel 2022 quando si concluse dal Lago delle Rovine.

Viglione, laureatosi campione regionale strada il 24 maggio, e reduce dall'ottimo secondo posto assoluto nel Vertical della Munta' a Pocapaglia il 28 maggio e del decimo assoluto nell'importante Granfondo Top Dolomites a Pinzolo (Tn) il 7 giugno, si e' presentato in splendida forma dopo le vacanze in Trentino, rimanendo sempre in totale controllo della cicloscalata.

Infatti il monregalese ha gestito al meglio sia la fuga iniziale a sorpresa di Porro e Pani che il ritmo sostenuto imposto da Prandi per poi chiudere prontamente sugli scatti decisi di Giraudo nel finale e lanciare di potenza la volata andando a trionfare nettamente su Lorenzo Alladio e lo stesso Lorenzo Giraudo.

Il podio femminile, invece, è stato composto da Silvia Milone, Asia Balocco e Silvia Balbo (nell'ordine).

I complimenti vanno anche, oltre ai già citati Viglione (Senior), Alladio (Veterani), Giraudo (Junior), agli altri vincitori di categoria: Stefano Prandi (Gentleman), Giovanni Lottario (Supergentleman A) e Franco Stroppiana (Supergentleman B).

La vittoria conquistata da Viglione nella Cicloscalata del Lago ha regalato al monregalese la soddisfazione del suo quarto successo assoluto (altri quattro podi assoluti) in questa stagione da neopapà che proseguirà con altri importanti appuntamenti tra cui il prestigioso 16° Giro della Provincia Granda, organizzato sempre dal CCCC di patron Vittorio Bongiovanni, che scatterà mercoledì 22 luglio per concludersi a Mondovì il 26 luglio.