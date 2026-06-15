HOCKEY FEMMINILE / Trionfo della Lorenzoni BCC nelle finali del campionato nazionale U12

Successo delle giovanissime atlete della Lorenzoni BCC alle finali del campionato nazionale Under 12, svoltesi a Pisa.

Le 24 formazioni provenienti da tutta Italia hanno dato vita ad una manifestazione memorabile. Tante gare tra le varie squadre e primo posto assoluto per le braidesi.

La squadra allenata da Masha Tchernych e Valeria Orrù non si è lasciata intimidire e ha battuto, nell'ordine: Adige, Genova, Pisa, Bondeno. Suggestiva la sfilata d' apertura dell' evento a Piazza dei Miracoli, dove la Torre svettava per l' occasione rivestita di luci tricolori.

Capocannoniera Alice Lanzano, ben coadiuvata dalle compagne che hanno operato con ordine ottenendo i complimenti di tutti.

Doverosa ed emozionante è stata l' accoglienza, con tanto di bandierine e decori tricolore, al loro rientro nel Club, ad opera della prima squadra, a sua volta vittoriosa sulla Capitolina di Roma. Un omaggio delle "grandi" per le sorelline minori che già dalle prime prove dimostrano di fare sul serio

A rappresentarte il Piemonte anche i ragazzi della Scuola Hockey Inder Singh, che hanno portato a casa un bel terzo posto.