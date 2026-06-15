TENNISTAVOLO / Ping Pong Kids e Trofeo Coni, sugli scudi i portacolori dell'A4 Verzuolo

Grande successo per i giovani atleti del Tennistavolo A4 Verzuolo nelle finali regionali del Ping Pong Kids e del Trofeo Coni, disputate domenica 14 giugno nella palestra di via XXV Aprile.

La manifestazione, riservata rispettivamente agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ha visto il netto predominio del vivaio verzuolese, capace di conquistare tutti i titoli in palio e di occupare la maggior parte dei posti sul podio nelle quattro categorie previste.

Nel Trofeo Coni maschile si è imposto Ettore Casonato, autore di un percorso impeccabile culminato con la vittoria in finale sul compagno di squadra Pietro Trezza. Terzo posto ex aequo per il verzuolese Andrea Giuggia e per l’albese Davide Bima.

Ancora più marcato il dominio verzuolese nella prova femminile, dove Alice Rivoira ha conquistato il titolo precedendo nell’ordine le compagne di squadra Marta Garello, Giulia Aglì e Melissa Marku, per una storica occupazione completa delle prime quattro posizioni.

Nel Ping Pong Kids, dedicato ai più giovani, i successi sono andati a Hu Ke Xuan ed Elisa Aglì. Nel torneo maschile Hu Ke Xuan ha preceduto Marco Molinari del Cus Torino, mentre al terzo e quarto posto si sono classificati i verzuolesi Alessandro Zucchetti e Michele Manusè. Tra le ragazze, Elisa Aglì ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Gladness Ubibi Carà; completano il podio l’albese Prisca Cosentino e la promettente verzuolese Xu Jing Qi.

Grazie ai risultati ottenuti, i primi due classificati di ciascuna gara hanno staccato il pass per le finali nazionali: quelle del Trofeo CONI si svolgeranno in Puglia all’inizio di ottobre, mentre le finali del Ping Pong Kids sono in programma in Trentino a inizio settembre.