Filiera agroalimentare, Coldiretti Cuneo: "Serve svolta sui controlli a difesa di salute e reddito agricolo"

Per difendere la salute dei cittadini e i redditi degli agricoltori occorre rafforzare il sistema dei controlli sulla filiera agroalimentare, alle frontiere come sul territorio nazionale, introducendo strumenti innovativi come la risonanza magnetica e la mappatura isotopica, che dovrebbero essere riconosciuti come prove valide anche in sede giudiziaria. Solo così si può fare piena luce su manovre illecite e speculazioni messe in atto da quei trafficanti che mettono a rischio il futuro dell’agricoltura italiana e i record del made in Italy a tavola. È l’appello lanciato dalla Coldiretti nel corso della riunione della cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare convocata al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

“Per contrastare le frodi occorre verificare con maggiore attenzione l’applicazione dei decreti sull’origine dei prodotti, individuando e sanzionando eventuali false dichiarazioni già perseguibili dalla legge Caselli contro l’agropirateria. Accanto alla nuova normativa sui reati agroalimentari, resta centrale la battaglia per la trasparenza dell’origine dei prodotti. La sfida è modificare il codice doganale e cancellare per tutti gli alimenti la regola dell’ultima trasformazione sostanziale, introducendo l’obbligo di indicare chiaramente l’origine degli alimenti in tutta l’Unione europea” – afferma Enrico Nada Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Chi acquista deve poter sapere con certezza da dove proviene il cibo che porta in tavola. Per questo, particolare attenzione va riservata ai controlli nei porti e alle frontiere, dove arrivano merci che rischiano di essere successivamente commercializzate come italiane, aumentando la dotazione del personale delle forze dell’ordine da destinare a questa attività” – conclude Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.