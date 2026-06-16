A Bra il nuovo incontro sulla proposta ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria

Dopo gli appuntamenti di Nizza Monferrato e Alessandria, il percorso di confronto pubblico sulla proposta di collegamento ferroviario tra Cavallermaggiore e Alessandria farà tappa a Bra. L'appuntamento è in programma venerdì 19 giugno alle ore 18 al Centro Polifunzionale “Giovanni Arpino” di largo della Resistenza.

L'iniziativa è promossa dal Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile. (Co.M.I.S.) e dal Comitato Pendolari Bra e rappresenta il terzo momento pubblico dedicato a un progetto che nei mesi scorsi è stato presentato alla Regione Piemonte con il sostegno dei sindaci del territorio interessato.

L'obiettivo degli incontri è quello di illustrare contenuti e potenzialità della proposta, ma anche spiegare le ragioni che hanno portato i promotori a sostenerla.

Mario Rossello, presidente del Comitato Pendolari Bra, sottolinea infatti come il tema non riguardi esclusivamente il turismo.

"È importante anche per valorizzare i territori da ogni punto di vista. Un territorio che dispone di una linea ferroviaria dedicata può avere maggiori possibilità di lavoro, maggiori opportunità di investimento e di sviluppo".

Aggiunge Fulvio Bellora, presidente del Co.M.I.S. “Nel documento che abbiamo inviato alla Presidenza della Regione, all'Assessore ai Trasporti Gabusi, alla Presidente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese illustriamo le motivazioni per la ripresa del servizio. L'incontro sarà l'occasione per un ragionamento più ampio relativo ai benefici di un servizio efficiente e capillare e per evidenziare le potenzialità di un asse di collegamenti del sud-est a vantaggio dei territori interessati e dei loro residenti”.

Il tema delle infrastrutture ferroviarie resta peraltro di stretta attualità. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrati diversi problemi lungo la linea tra Alba e Bra, in particolare in corrispondenza di alcuni passaggi a livello tra Mussotto e Santa Vittoria, con ritardi ai convogli e pesanti ripercussioni sulla viabilità.